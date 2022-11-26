Відповідну інформацію повідомила компанія 26 листопада та пояснила, як працюватиме нова схема. Однак ще вранці цього ж дня людей попередили про екстрені відключення.
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Як діятимуть нові графіки у Києві
У компанії пояснили, що розуміють – тривалі відключення світла ускладнюють життя жителів Києва.
Тому з 26 листопада ДТЕК Київські електромережі буде почергово вмикати світло всім мешканцям таким чином, щоб перерва в електропостачанні для кожного клієнта складала не більше 5 годин,
– пояснили в компанії.
Там вкотре нагадали, що стабілізаційні графіки відключень наразі не діють. Додали, що такий режим діятиме, поки:
- не вдасться знизити дефіцит генерації електроенергії;
- і ситуація в енергосистемі не стабілізується.
Людей також попросили писати на сторінки ДТЕК Київські електромережі у фейсбуці, вайбері чи телеграмі, якщо:
- після 23 листопада світло у вас не вмикали;
- або перерва між увімкненнями становить понад 5 годин.
Що відомо про ситуацію зі світлом
- Після атаки Росії по об'єктах критичної інфраструктури 23 листопада світло зникло майже на всій території країни. Тоді Укренерго відразу запровадило екстрені відключення.
- Вже 24 листопада на всій території України енергетики заживили всі об'єкти критичної інфраструктури.
- Станом на 25 листопада дефіцит потужності в українській енергосистемі становив 30% від потреби споживання. Вже 26 листопада – 25%.
- Окрім того, Укренерго більше не визначає, які саме види відключень, аварійні чи планові, діють в регіоні. Натомість диспетчерам обленерго дають показник споживання для області, перевищувати який не можна. Тоді безпосередньо в обленерго визначають схему відключень, яка дозволить дотримуватися встановленої норми.
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