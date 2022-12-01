24 канал розповідає, у яких регіонах не буде сьогодні світла. Про ситуацію з електроенергією по країні, читайте далі.

Зверніть увагу Обленерго перевірятимуть дотримання графіків відключення світла

У Києві все ще екстрені відключення

У ДТЕК вранці 1 грудня повідомили, що стабілізаційні графіки погодинних відключень поки, на жаль, не діють. Натомість тривають екстрені відключення світла.

Екстрені відключення у Києві 1 грудня / Фото ДТЕК

Ми намагаємось якнайшвидше повернутись до відключень по графіку, але діємо відповідно до ситуації в енергосистемі,

– пояснили у компанії.

В Одесі ситуація не краща

Стан енергосистеми на Одещині, як і по всій території України, залишається напрочуд тяжким. У зв'язку з цим, у місті та області ввели екстрені відключення світла.

Відповідно, планові графіки – недійсні. У ДТЕК Одеські електромережі запевнили, що з 1 грудня робитимуть усе можливе для того, аби перерва в електропостачанні для кожного клієнта складала не більше 8 – 8,5 годин.

Крім того, намагатимуться створити умови, коли світло буде щонайменше двічі по 4 години на добу. Такий режим роботи триватиме до тих пір, поки енергосистема не стабілізується і не зникне дефіцит у виробленні електроенергії.

Після ввімкнення світла просимо не вмикати одночасно всі електроприлади – це може призвести до нової аварії в вашому мікрорайоні або будинку через різке підключення одразу великого навантаження,

– попереджають місцевих у ДТЕК.

Що зі світлом на Рівненщині

У Рівному та області сьогодні запровадили планові графіки відключення світла. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Однак, зауважимо, що ситуація може змінитися щохвилини через раптове введення екстрених чи аварійних знеструмлень.

Графік обмежень в обласному центрі можна знайти тут.

Натомість стабілізаційні відключення в області тут.

Сумщину знеструмлюють за графіками

У регіоні 1 грудня діятимуть графіки погодинних відключень. Це розповів голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Знеструмлення відбуватимуться таким чином: 2 години світла буде, потім 4 години електроенергія буде присутня. Однак очільник ОВА наголошує, що аварійне відключення теж можливі.

Графік стабілізаційних відключень на Сумщині сьогодні:

1 черга – 00 – 02; 06 – 08; 12 – 14; 18 – 20.

– 00 – 02; 06 – 08; 12 – 14; 18 – 20. 2 черга – 02 – 04; 08 – 10; 14 – 16; 20 – 22.

– 02 – 04; 08 – 10; 14 – 16; 20 – 22. 3 черга – 04 – 06; 10 – 12; 16 – 18; 22 – 24.

У Кропивницькому дефіцит електроенергії

Технічний директор підприємства "Кіровоградобленерго" Валерій Запорожець розповів "Суспільному", що споживання електроенергії в регіоні необхідно скоротити майже удвічі в порівнянні з минулим роком. За його словами, графіки погодинних відключень наразі не діють.

Щоб входити в ліміт, ми повинні бути солідарними зі споживачами. Графіки не застосовуються, бо неможливо швидко відреагувати на зміну навантаження і дотриматись ліміту. Чи це юридичний споживач, чи приватна особа – знижуйте електронавантаження на своїх підприємствах, у побуті, щоб уникнути дефіциту електроенергії,

– пояснює Запорожець.



Чому в сусіда є світло, а в мене немає / Інфографіка 24 каналу

На Волині будуть планові відключення світла

У "Волиньобленерго" попередили споживачів, що у регіоні зберігається дефіцит потужностей. Однак в області діють графіки стабілізаційних вимкнень.

Компанія попереджає, що ситуація з електроенергією динамічна, тому можливі екстрені відключення поза графіком. Пріоритетність надається об'єктам критичної інфраструктури. Графіки погодинних відключень тут.



Що робити при тривалих відключеннях світла / Інфографіка Мінреінтеграції

У Чернівцях і області – стабілізаційні графіки

Очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк оголосив про погодинні відключення. 1 грудня вони триватимуть по всій території області, проте ситуація може змінитися.

У новому графіку присутні аж 18 груп. Такий формат дозволить гнучкіше регулювати навантаження і дозволить не допускати довготривалих перерв, кажуть у "Чернівціобленерго".

Розклад планових відключень світла на Буковині / Графік з Чернівціобленерго

На Прикарпатті ввели нові ліміти навантаження

З 1 грудня змінився підхід до розподілу лімітів навантаження. Тепер денний та нічний ліміти відрізнятимуться, повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук.

Орієнтовно графік погодинних відключень сьогодні матиме такий вигляд:

1 черга Електропостачання буде подано для підчерг 1.1 та 1.2 у такі години: з 04:00 до 08:00, з 12:00 до 16:00, з 20:00 до 24:00. Натомість для 1.3 та 1.4 у такий час: з 00:00 до 04:00, з 08:00 до 12:00, з 16:00 до 20:00.

Електропостачання буде подано для підчерг у такі години: з 04:00 до 08:00, з 12:00 до 16:00, з 20:00 до 24:00. Натомість для у такий час: з 00:00 до 04:00, з 08:00 до 12:00, з 16:00 до 20:00. Для 2 черги у такі години: з 04:00 до 08:00, з 12:00 до 16:00, з 20:00 до 24:00.

у такі години: з 04:00 до 08:00, з 12:00 до 16:00, з 20:00 до 24:00. 3 черга матиме світло у такий період: з 00:00 до 04:00, з 08:00 до 12:00, з 16:00 до 20:00.

матиме світло у такий період: з 00:00 до 04:00, з 08:00 до 12:00, з 16:00 до 20:00. Також, для зменшення навантаження на мережу в години пікового навантаження, до вимкнення буде застосована 4 черга. Світла не буде з 07:00 до 12:00 та з 16:00 до 20:00.

У Дніпрі екстрені відключення світла

На Дніпропетровщині сьогодні, першого грудня, застосовуватимуть екстрені відключення електроенергії. Про це повідомляють у місцевій ДТЕК.

Відповідно, знеструмлення з графіком наразі неактуальні. У компанії запевнили, що працюють над стабілізацією енергомережі.



Як правильно користуватися електроприладами / Інфографіка 24 каналу

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На Черкащині ввели жовтий графік

Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець поділився, що для області виділили ліміт потужності 65% від загальної потреби. Через це з 9 ранку на Черкащині почав діяти жовтий графік відключень електроенергії.

Нагадаємо, що він передбачає 2 черги – три години зі світлом і три без. Дізнайтеся свою групу: 1 черга, 2 черга.



Графік знеструмлень на Черкащині / Скриншот із "Черкасиобленерго"

На Полтавщині зафіксували перевищення використання електроенергії

Керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін розповів, що в регіоні до 08:00 діяли традиційні стабілізаційні графіки. Мовиться про знеструмлення 2 години без світла, 4 години зі світлом.

Проте через перевищення використання електроенергії в пікові години, ввели відключення 4 через 2. Дмитро Лунін пояснює, що стабілізаційні графіки діють, однак вимикають відразу по дві черги. Світло буде 2 години, а не буде 4.

На Львівщині – аварійні відключення, графіки не діють

На цей час в Україні не вдалося стабілізувати ситуацію з дефіцитом потужності, тому на Львівщині продовжуються аварійні відключення. Про це пишуть в місцевому обленерго.

Графіки планових відключень не діють. Під аварійні відключення потрапляють більшість споживачів Львівщини, окрім об’єктів критичної інфраструктури.

У час, коли електроенергія подається, просимо використовувати її лише для найнеобхідніших потреб – зарядка телефонів, павербанків тощо. Не вмикайте потужні прилади, без яких можна обійтись — духовки, порохотяги, бойлери, посудомийні машини та інші,

– наголосили у Львівобленерго.

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