Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укрэнерго.

Смотрите также В одной из областей аварийные отключения света

Как будут выключать свет в Украине 11 декабря

В среду, 11 декабря, будут действовать графики отключений света.

В частности, час применения и объем ограничений электроэнергии для бытовых потребителей будут такими:

07:00 – 08:00 – одна очередь отключений.

08:00 – 20:00 – две очереди отключений.

20:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

Также в Укрэнерго указали информацию об ограничении электроэнергии для промышленности и бизнеса. Поэтому, с 7:00 до 20:00 будут применены графики ограничения мощности.

Там обратились с просьбой не включать несколько мощных электроприборов одновременно, когда свет появляется по графику.

В компании указали, что ремонтные работы на энергообъектах продолжаются, и энергетики работают над тем, чтобы как можно быстрее настроить поврежденное вражескими силами оборудование.

Напомним, причина временного введения ограничений – повреждения энергообъектов в результате российских ракетно-дроновых атак.