Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Прикарпатьеоблэнерго".

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Причина отключений

В результате снегопада и усиления ветра, особенно в горных районах области, на Прикарпатье зафиксирован ряд аварийных отключений.

В частности, по состоянию на 09:30 были полностью обесточены 3 населенных пункта на Калущине (касается воздушных линий 6-10 кВ) и 12 населенных пунктов – частично.

Из-за непогоды также произошли падения электрических опор и обрывы проводов линий электропередач.

Безопасность важна

В связи с тем, что в течение дня 10 декабря сохраняется штормовое предупреждение о сильных снегопадах, "Прикарпатьеоблэнерго" призывает жителей области уделять особое внимание электробезопасности.

Важно. В случае обнаружения оборванного провода, необходимо "гусиным шагом" отойти от него на расстояние от 8 метров и позвонить в колл-центр компании по телефону 0 800 50 40 20.

Далее, по возможности, в компании просят обеспечить охрану опасного участка от прохожих.

Ситуация со светом в других областях

По состоянию на 10 декабря в Украине в ряде областей увеличили объем ограничений по подаче электроэнергии. В одной из областей пришлось вводить аварийные отключения света, когда графики не действуют.