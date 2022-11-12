Плановые отключения в Центре и Востоке будут действовать с 00:00 до 24:00. Людей, у которых будет электроэнергия, призывают максимально экономить ее.
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В каких регионах будут действовать отключения света
Плановые отключения 13 ноября будут действовать в:
- Киеве,
- Киевской области,
- Черниговской области,
- Черкасской области,
- Житомирской области,
- Сумской области,
- Харьковской области,
- Полтавской области,
- Донецкой области.
В других областях Украины отключения не прогнозируются.
Почему снова будут выключать свет
В "Укрэнерго" отметили, что какие-либо ограничения потребления электроэнергии в украинских городах являются следствием повреждения части энергосистемы российскими ракетами и дронами.
Ремонтные бригады работают круглосуточно, но для восстановления высокотехнологичного оборудования требуется время. Не оставляйте привычки сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно в часы утреннего и вечернего пикового потребления,
– сказали в ведомстве.
Как экономить электроэнергию каждый день / Инфографика 24 канала