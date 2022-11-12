Планові відключення у Центрі та на Сході діятимуть з 00:00 до 24:00. Людей, у яких буде електроенергія, закликають максимально її економити.

До теми Відключення світла в Україні: графіки та перелік міст

У яких регіонах діятимуть відключення світла

Планові відключення 13 листопада діятимуть у:

Києві,

Київській області,

Чернігівській області,

Черкаській області,

Житомирській області,

Сумській області,

Харківській області,

Полтавській області,

Донецькій області.

У інших областях України відключення не прогнозуються.

Чому знову вимикатимуть світло

В "Укренерго" зауважили, що будь-які обмеження споживання електроенергії в українських містах є наслідком пошкодження частини енергосистеми російськими ракетами та дронами.

Ремонтні бригади працюють цілодобово, але для відновлення високотехнологічного обладнання потрібен час. Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання,

– сказали у відомстві.

Зверніть увагу! Укренерго закликає всіх українців не користуватися енергоємними приладами у проміжку між 6:00 – 09:00, а також між 17:00 та 23:00.



Як економити електроенергію щодня / Інфографіка 24 каналу