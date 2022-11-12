Планові відключення у Центрі та на Сході діятимуть з 00:00 до 24:00. Людей, у яких буде електроенергія, закликають максимально її економити.
До теми Відключення світла в Україні: графіки та перелік міст
У яких регіонах діятимуть відключення світла
Планові відключення 13 листопада діятимуть у:
- Києві,
- Київській області,
- Чернігівській області,
- Черкаській області,
- Житомирській області,
- Сумській області,
- Харківській області,
- Полтавській області,
- Донецькій області.
У інших областях України відключення не прогнозуються.
Чому знову вимикатимуть світло
В "Укренерго" зауважили, що будь-які обмеження споживання електроенергії в українських містах є наслідком пошкодження частини енергосистеми російськими ракетами та дронами.
Ремонтні бригади працюють цілодобово, але для відновлення високотехнологічного обладнання потрібен час. Будь ласка, не полишайте звички свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо в години ранкового та вечірнього пікового споживання,
– сказали у відомстві.
Як економити електроенергію щодня / Інфографіка 24 каналу