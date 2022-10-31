Анонс плановых отключений света: к чему готовиться украинцам

В Украине намерены сделать графики отключений света плановыми. Этот замысел обещают воплотить уже на этой неделе.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, сообщает 24 канал. По его словам, графики отключения электроэнергии введут в новом формате.

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В Укрэнерго анонсировали плановые отключения света

Кудрицкий отметил, что на следующей неделе Укрэнерго вводит плановые графики отключений. Это необходимо для того, чтобы облэнерго и местные власти заранее знали, какой объем ограничений сформулирует НЭК. Так, они смогут:

составить списки потребителей, у которых выключат свет на определенный период,

сообщить о точном времени отключения.

На сайте Укрэнерго есть ссылки на страницы всех распределительных компаний, это облэнерго. Эти списки (отключений – 24 канал) составляют они. Соответственно вы можете посмотреть на сайтах этих компаний, где может не быть света, в какое время,

– заметил председатель правления Укрэнерго.

Он добавил, что в выходные не было больших отключений. Это связано с тем, что в субботу и воскресенье потребление электроэнергии ниже.

"На следующей неделе нас ожидает похолодание. Это связано, как правило, с тем, что потребление растет. Поэтому определенные отключения все же мы прогнозируем, но они должны стать гораздо более плановыми и понятными для потребителей", – рассказал Кудрицкий.

По его словам, если Россия продолжит обстреливать энергетическую инфраструктуру так, как она это делала в прошедшие недели, то отключения света могут превратиться из плановых в аварийные. Тогда электроэнергии может не быть дольше 4 часов. Однако если где-то исчезает свет, значит ремонтные бригады уже работают.

"Наши ремонтники, которых несколько сотен в компании работает, работают 24 на 7. Уже после последних обстрелов возобновлена достаточно существенная часть повреждений. И мы эту работу будем продолжать", – заявил председатель правления Укрэнерго.

Кудрицкий подытожил, что в Укрэнерго видят экономию со стороны граждан и украинского бизнеса, которые ответственно относятся к необходимости экономить электроэнергию. Энергетики надеются, что это будет продолжаться и дальше.

Из-за массированных российских ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры во многих городах Украины ввели ограничения на электроэнергию. Самыми жесткими они являются в Киеве, а также в Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях. Свет для жителей этих регионов отключается на 4 – 6 часов.



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