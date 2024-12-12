В городе будут действовать 12 подочередей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовоблэнерго.

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Во Львове ввели 12 подочередей в графиках отключений света

Изменения по подочередях начнут действовать уже в четверг, 12 декабря.

Причиной стали обновленные Инструкции о составлении и применении графиков отключения от Министерства энергетики Украины.

Напомним, что узнать свою очередь в графике почасовых отключений можно на следующих ресурсах:

чат-бот "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей),

чат-бот "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей),

чат-бот "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей),

чат-бот "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей),

сайт облэнерго.

Дополнительно будет осуществлена ​​персональная рассылка информации об изменении подочереди в чат-ботах,

– сообщили энергетики.