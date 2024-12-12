В городе будут действовать 12 подочередей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовоблэнерго.
Смотрите также Отключение света в Украине: как будут действовать графики 12 декабря
Во Львове ввели 12 подочередей в графиках отключений света
Изменения по подочередях начнут действовать уже в четверг, 12 декабря.
Причиной стали обновленные Инструкции о составлении и применении графиков отключения от Министерства энергетики Украины.
Напомним, что узнать свою очередь в графике почасовых отключений можно на следующих ресурсах:
- чат-бот "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей),
- чат-бот "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей),
- чат-бот "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей),
- чат-бот "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей),
- сайт облэнерго.
Дополнительно будет осуществлена персональная рассылка информации об изменении подочереди в чат-ботах,
– сообщили энергетики.