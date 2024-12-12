У місті діятимуть 12 підчерг. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Львівобленерго.
Дивіться також Відключення світла в Україні: як діятимуть графіки 12 грудня
У Львові ввели 12 підчерг у графіках відключень світла
Зміни щодо підчерг почнуть діяти уже у четвер, 12 грудня.
Причиною введення 12 підчерг для мешканців Львова стали оновлені Інструкції про складання і застосування графіків відключення від Міністерства енергетики України.
Нагадаємо, що дізнатися свою підчергу у графіку погодинних відключень для львів'ян та гостей міста можна на наступних ресурсах:
- чат-бот "Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів),
- чат-бот "Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів),
- чат-бот "Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів),
- чат-бот "Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів),
- сайт Львівобленерго.
Додатково буде здійснено персональну розсилку інформації про зміну підчерги у чат-ботах,
– повідомили львівські енергетики.