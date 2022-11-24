Как отмечают работники облэнерго, графики обновили по просьбам потребителей. Уверяют, что такие меры улучшат логистику переключений на подстанциях.
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Сколько будет продолжаться отключение
По информации облэнерго, продолжительность ориентировочного отсутствия электроэнергии в графике не изменилась – четыре часа дважды в сутки, но изменились сроки выключения и включения на один час. Например, если раньше период отключений был с 4 до 8 часов утра, то теперь с 5 до 9 часов.
Полный обновленный круглосуточный график почасовых отключений:
• с 1:00 до 5:00;
• с 5:00 до 9:00;
• с 9:00 до 13:00;
• с 13:00 до 17:00;
• с 17:00 до 21:00;
• с 21:00 до 1:00.
Более подробно ознакомиться с графиком для каждой из групп потребителей по дням недели можно по ссылке .
Какие есть риски
В облэнерго подчеркивают, что почасовые отключения вводятся по распоряжению "Укрэнерго". Их внедрение в действие возможно при относительно стабильной ситуации в энергосистеме, в противном случае вводят аварийные отключения, предупредить о которых заранее невозможно.
Указанное время отключений может увеличиваться на один час, учитывая необходимость доезда оперативных бригад в энергообъекты для проведения переключений.
Кроме того, во время воздушной тревоги работники компании не могут находиться на энергообъектах, ведь их может атаковать враг. Это тоже может увеличить перерыв в электроснабжении.
Ракетный обстрел Львовщины 23 ноября: главное
- Около 14:00 львовяне сообщили о нескольких взрывах. В некоторых районах города исчезло электроснабжение. Позже глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что во Львовской области зафиксировали два ракетных удара по электроподстанции.
- Садовый рассказал, что сегодня львовяне испытали серьезные проблемы, поскольку электроснабжения фактически не было, а воду подавали с помощью дизель-генераторов. Кроме того, мэр города добавил, что во Львове был остановлен общественный транспорт.
- Однако ближе к вечеру Андрей Садовый сообщил, что половина Львова уже с электроэнергией, а водоснабжение восстановлено на 70%. И хотя часть домов обеспечена водой только на первых этажах, во власти сообщают, что это временно. Также продолжается работа над восстановлением теплоснабжения.
- Во Львове есть около 6 тысяч укрытий, тысяча из них уже оборудована печками, к тому же есть запасы дров и медикаментов. Также во Львове оборудованы дополнительные пункты обогрева.
Садовый рассказал о ситуации во Львове: смотрите видео