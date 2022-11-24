Как отмечают работники облэнерго, графики обновили по просьбам потребителей. Уверяют, что такие меры улучшат логистику переключений на подстанциях.

На тему На Львовщине ввели все типы аварийных и почасовых отключений

Сколько будет продолжаться отключение

По информации облэнерго, продолжительность ориентировочного отсутствия электроэнергии в графике не изменилась – четыре часа дважды в сутки, но изменились сроки выключения и включения на один час. Например, если раньше период отключений был с 4 до 8 часов утра, то теперь с 5 до 9 часов.

Полный обновленный круглосуточный график почасовых отключений:
• с 1:00 до 5:00;
• с 5:00 до 9:00;
• с 9:00 до 13:00;
• с 13:00 до 17:00;
• с 17:00 до 21:00;
• с 21:00 до 1:00.

Более подробно ознакомиться с графиком для каждой из групп потребителей по дням недели можно по ссылке .

Какие есть риски

В облэнерго подчеркивают, что почасовые отключения вводятся по распоряжению "Укрэнерго". Их внедрение в действие возможно при относительно стабильной ситуации в энергосистеме, в противном случае вводят аварийные отключения, предупредить о которых заранее невозможно.

Указанное время отключений может увеличиваться на один час, учитывая необходимость доезда оперативных бригад в энергообъекты для проведения переключений.

Кроме того, во время воздушной тревоги работники компании не могут находиться на энергообъектах, ведь их может атаковать враг. Это тоже может увеличить перерыв в электроснабжении.

Ракетный обстрел Львовщины 23 ноября: главное

  • Около 14:00 львовяне сообщили о нескольких взрывах. В некоторых районах города исчезло электроснабжение. Позже глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что во Львовской области зафиксировали два ракетных удара по электроподстанции.
  • Садовый рассказал, что сегодня львовяне испытали серьезные проблемы, поскольку электроснабжения фактически не было, а воду подавали с помощью дизель-генераторов. Кроме того, мэр города добавил, что во Львове был остановлен общественный транспорт.
  • Однако ближе к вечеру Андрей Садовый сообщил, что половина Львова уже с электроэнергией, а водоснабжение восстановлено на 70%. И хотя часть домов обеспечена водой только на первых этажах, во власти сообщают, что это временно. Также продолжается работа над восстановлением теплоснабжения.
  • Во Львове есть около 6 тысяч укрытий, тысяча из них уже оборудована печками, к тому же есть запасы дров и медикаментов. Также во Львове оборудованы дополнительные пункты обогрева.

Садовый рассказал о ситуации во Львове: смотрите видео