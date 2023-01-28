В эфире новостного телемарафона спикер Львовоблэнерго Галина Петрушка рассказала, что во Львовской области в дополнение к плановым отключениям применяют аварийные отключения. Об этом пишет 24 Канал.

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Какие отключения применяют во Львовской области

Очередной обстрел российскими оккупантами энергетических объектов Украины на этой неделе дополнительно усугубил ситуацию в энергосистеме. Последнюю неделю во Львове применяли и плановые, и аварийные отключения.

Петрушка уточнила, что почасовые отключения затрагивают 75 потребителей во Львовской области, то есть этим людям, если нет аварийных отключений, выключают согласно графику. В то же время остальные 25 процентов потребителей заживлены до критической инфраструктуры.

В каких случаях в области применяют аварийные отключения

Ежедневно Укрэнерго устанавливает предел потребления электроэнергии во Львовской области. В случае, если предел превышается, Укрэнерго применяет аварийные отключения.

Составление графиков в таком случае невозможно – когда есть потребность в аварийном отключении, его нужно осуществить в течение 15 минут.