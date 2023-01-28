В ефірі новинного телемарафону речниця Львівобленерго Галина Петрушка розповіла, що у Львівській області на додачу до планових відключень застосовують аварійні відключення. Про це пише 24 Канал.

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Які відключення застосовують у Львівській області

Черговий обстріл російськими окупантами енергетичних об'єктів України цього тижня додатково погіршив ситуацію в енергосистемі. Тож останній тиждень у Львові застосовували і планові, і аварійні відключення.

Петрушка уточнила, що погодинні відключення торкаються 75 споживачів у Львівській області, тобто цим людям, якщо немає аварійних відключень, вимикають згідно з графіком. Натомість решта 25 відсотків споживачів заживлені до критичної інфраструктури.

У яких випадках в області застосовують аварійні вимкнення

Щодня Укренерго встановлює ліміт споживання електроенергії у Львівській області. У випадку, якщо ліміт перевищується, Укренерго застосовує аварійні відключення.

Складання графіків у такому випадку неможливе – коли є потреба в аварійному вимкненні, його треба здійснити впродовж 15 хвилин.