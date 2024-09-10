Эта зима может быть самой тяжелой, – Шмыгаль сказал, почему не стоит говорить о часах без света

Зима в Украине с 2024 на 2025 год, вероятно, будет одной из самых тяжелых. В то же время пока точных прогнозов, по сколько именно часов может не будет света в городах нашего государства, нет.

Об этом во время пресс-конференции рассказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он также высказался относительно восстановления украинской энергетики после российских ударов, передает 24 Канал.

К теме Россия атаковала энергообъекты в восьми областях, – Минэнерго

Какой может быть нынешняя зима в энергетике в этом году

Шмыгаль отметил, что энергетическая устойчивость – один из крупнейших вызовов правительства в этом году, этой зимой и осенью.

Мы успешно прошли фактически 2,5, можем говорить 3 зимы, отопительных сезона. Эта (зима – 24 Канал) будет не менее тяжелой, возможно самой тяжелой,

– пояснил глава Кабмина.

Премьер-министр подчеркнул, что энергетики круглосуточно восстанавливают разбитые россиянами объекты гражданской энергетической инфраструктуры. Украинская власть, свою очередь, работает с партнерами без остановки, везет различное оборудование со всего мира, децентрализует нашу энергетику и восстанавливает те мощности, которые можно восстановить.

"Активно весь год работаем над децентрализацией, запустили программы для людей, бизнеса, ОСМД. Это льготные кредиты, гранты. Отдельно повышаем автономность критической инфраструктуры, увеличиваем добычу газа, в этом году более чем на 7% больше чем в прошлом году, и эту зиму планируем пройти на газе собственной добычи, что важно", – сказал Шмыгаль.

Он также отметил, что правительство совместно с парламентом ввели определенные налоговые льготы для завоза в Украину энергетического оборудования. По словам главы Кабмина, это способствует восстановлению энергетической устойчивости нашего государства.

Почему сейчас нецелесообразны разговоры о часах без света зимой

Денис Шмыгаль также отметил, что пока никто не может сказать об или 4 часа, или 16 часов, или совсем без отключений. Потому что россияне имеют свои планы, террористические, а именно уничтожение нашей энергетической инфраструктуры и продолжение своей геноцидной политики.

Мы к этому (российским атакам – 24 Канал) готовимся и понимаем, как проходить эту зиму. Мы точно ее пройдем, вместе, объединенные, подготовленные. В каких условиях мы ее будем проходить, будет видно только по мере того, как мы будем двигаться в этот зимний отопительный сезон. И сегодня просчитать и делать какие-то сенсационные заявления абсолютно неправильно,

– отметил глава Кабмина.

Глава правительства подчеркнул, что украинская власть защищает наши энергообъекты, первым, вторым уровнем защиты.

"На 85% сегодня большинство объектов, которые должны быть защищены в первой очереди Укрэнерго, уже защищены. Государство выделило для этого около 19 миллиардов гривен, Укрэнерго профинансировала еще 13 миллиардов гривен из средств партнеров, которые выделены как кредиты", – пояснил он.

Шмыгаль также отметил, что газодобывающие предприятия тоже осуществили элементы защиты. Кроме того, развивается и активная защита это ПВО, а каждый объект защищается отдельно мобильными огневыми группами и индивидуальными объектовыми средствами противовоздушной обороны.

По словам премьер-министра, каждый энергообъект также защитили несколькими РЭБ. Работает, в частности, и децентрализованная электро и теплогенерация, устанавливают мобильные котельные.