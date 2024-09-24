Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине отметила, что в Укрэнерго еще в июне 2024 года прогнозировали, что зима будет непростой. Основной фактор, от которого будет зависеть ситуация, – обстрелы врага.

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Что говорят в ООН об отключении света зимой

Эксперты сообщили, что этот дефицит может привести к отключениям электроэнергии зимой от 4 до 18 часов в сутки,

– заявила миссия.

По их данным, несмотря на значительные и дорогие меры, которые принимает Украина для смягчения последствий, их недостаточно для компенсации потери генерирующих мощностей в этом году.

Масштабы отключений света будут зависеть от того, насколько холодной будет зима и от того, будут ли новые атаки России на энергетическую инфраструктуру.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине также заявила, что в июле 49% опрошенных на границе украинцев сообщили, что выезжают из-за энергетического кризиса, который влияет на их доступ к электроэнергии, водоснабжения и отопления.

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Однако первым фактором, способствующим выезду, летом была общая нестабильная ситуация с безопасностью.

В то же время большинство людей, которые выезжали из-за энергетических проблем, планировали остаться за границей временно и на неопределенный срок.