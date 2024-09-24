Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні зауважила, що в Укренерго ще в червні 2024 року прогнозували, що зима буде непростою. Основний чинник, від якого залежатиме ситуація, – обстріли ворога.

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Що кажуть в ООН про відключення світла взимку

Експерти повідомили, що цей дефіцит може призвести до відключень електроенергії взимку від 4 до 18 годин на добу,

– заявила місія.

За їхніми даними, попри значні та дорогі заходи, які вживає Україна для пом'якшення наслідків, їх недостатньо для компенсації втрати генеруючих потужностей цього року.

Масштаби відключень світла залежатимуть від того, наскільки холодною буде зима та від того, чи будуть нові атаки Росії на енергетичну інфраструктуру.

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні також заявила, що у липні 49% опитаних на кордоні українців повідомили, що виїжджають через енергетичну кризу, яка впливає на їхній доступ до електроенергії, водопостачання та опалення.

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Проте першим фактором, що сприяє виїзду, влітку була загальна нестабільна ситуація з безпекою.

Водночас більшість людей, які виїжджали через енергетичні проблеми, планували залишитися за кордоном тимчасово та на невизначений термін.