Своеобразный конкурс руководитель водоканала объявил 31 октября. В своем фейсбуке он пообещал, что подарит брендированную одежду от предприятия потребителям, которые проплатят услуги предприятия.

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Ирония от водоканала

Людмила Шевчук оплатила услуги предприятия сразу на год вперед. Новосад отметил, что был поражен этим поступком.

Судя по квитанциям, опубликованным директором водоканала, суммарно женщина заплатила 2,8 тысячи гривен. В подарок Людмиле вручили кофту с надписью "Воды нет, но вы держитесь".

Отметим! Это уже не первый конкурс предприятия. В частности, в июле водоканал объявил конкурс на самые лучшие надписи на брендированных футболках. В результате выбрали три варианта: "Берегите воду – мойтесь вдвоем", "Вода – не роскошь, вода – основа жизни", "Вода будет, когда включим". Трем победителям подарили по 700, 500 и 300 гривен соответственно.

Как подготовиться к аварийному отключению водоснабжения

В Центре стратегических коммуникаций людей призвали заранее рассчитать запас использования воды на дому, в соответствии с количеством членов семьи.

В частности, для одного взрослого человека в сутки нужно 3 литра питьевой воды (включая жидкость, которую потребляем с пищей) и 10 – 12 литров – для гигиенических процедур и приготовления пищи.

Следует рассчитать количество воды на семью и иметь запас для всех по меньшей мере на 72 часа, то есть на трое суток. Более подробную инструкцию на случай отсутствия воды читайте по ссылке .

Как действовать на случай отсутствия водоснабжения / Инфографика 24 канала

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