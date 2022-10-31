После отключения воды в магазинах ее раскупят мгновенно. Поэтому придется справляться своими силами. Рассказываем, что делать, если нет воды.

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Что необходимо делать при отсутствии воды

Прежде всего, необходимо рассчитать запас для использования на дому в соответствии с количеством членов вашей семьи. Одному взрослому человеку нужно в сутки:

3 литра питьевой воды (включая жидкость, которую потребляем с пищей)

10 – 12 литров для гигиены и приготовления пищи.

Обратите внимание! Минимальный запас воды нужно делать на 72 часа.

Если вы не уверены в качестве питьевой воды, то рекомендуем приобрести средства для дополнительной очистки – фильтр-кувшин для механической очистки воды или таблетки для быстрого обеззараживания воды.

Где найти питьевую воду

Питьевую воду можно приобрести в магазине. Лучше закупить пятилитровые бутыли. Также ее можно набрать в бювете. Но ее рекомендуют кипятить перед употреблением не менее 10 минут.

Что касается технической воды, то запастись ею можно дома, набрав ее из крана. Для хранения подойдут пластиковые бутыли, стеклянные банки и даже ведра.

Кстати говоря. 31 октября в результате ракетных обстрелов россиян без воды остались 80% жителей столицы, а без света – 350 тысяч квартир.

Россия нанесла массовый ракетный удар 31 октября

Российские пропагандисты продолжают рассказывать, что их цель – военные объекты. Однако реальность другая, оккупанты обстреливают критическую инфраструктуру Украины.

Утром 31 октября российская армия атаковала ракетами десять регионов Украины. В результате вражеских атак повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. В частности, на Киевщине, Запорожье, Днепропетровщине, Харьковщине продолжаются локальные аварийные отключения. Где именно не будет электроэнергии – читайте по ссылке.

Российские террористы 31 октября выпустили 50 ракет в нашей стране. К счастью, большинство из них удалось сбить.

Важно. Что делать при выключении света – читайте в материале 24 канала.

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