Після відключення води в магазинах її розкуплять миттєво. Тому доведеться справлятися своїми силами. Розповідаємо, що робити, якщо немає води.

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Що необхідно робити у разі відсутності води

Перш за все, необхідно розрахувати запас для використання вдома відповідно до кількості членів вашої родини. Одній дорослій людині потрібно на добу:

3 літри питної води (включно з рідиною, яку споживаємо з їжею)

10 – 12 літрів для гігієни та для приготування їжі.

Зверніть увагу! Мінімальний запас води потрібно робити на 72 години.

Якщо ви не впевнені в якості питної води, то радимо придбати засоби для додаткового очищення – фільтр-глечик для механічного очищення води чи таблетки для швидкого знезараження води.

Де знайти питну воду

Питну воду можна придбати у магазині. Ліпше закупити п’ятилітрові бутлі. Також її можна набрати у бюветі. Але її рекомендують кип’ятити перед вживанням щонайменше 10 хвилин.

Щодо технічної води, то запастися нею можна вдома, набравши її з крану. Для зберігання підійдуть пластикові бутлі, скляні банки та навіть відра.

До речі. 31 жовтня внаслідок ракетного обстрілу росіян без води залишилися 80% мешканців столиці, а без світла – 350 тисяч квартир.

Росія завдала масового ракетного удару 31 жовтня

Російські пропагандисти продовжують розповідати, що їхня ціль – військові об’єкти. Однак реальність інша, окупанти обстрілюють критичну інфраструктуру України.

Уранці 31 жовтня російська армія атакувала ракетами десять регіонів України. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 18 об’єктів, більшість із яких енергетичні.Зокрема, на Київщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині тривають локальні аварійні відключення. Де саме не буде електроенергії – читайте за посиланням.

Російські терористи 31 жовтня випустили 50 ракет по нашій країні. На щастя, більшість з них вдалося збити.

Важливо. Що робити у разі виключення світла – читайте у матеріалі 24 каналу.

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