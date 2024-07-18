Отключения для 11 областей станут жестче: на 2 энергообъектах вышло из строя оборудование

На двух энергообъектах из строя вышло оборудование. Из-за этого для 11 областей отключения станут более жесткими.

Речь идет о Центральном, Северном и Днепропетровском регионах. Там с 08:00 до 22:00 будут применять четыре очереди отключений.

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В каких областях отключения станут жестче

В Укрэнерго сообщили, что усиленные ограничения будут применяться в городе Киев, Киевской, Черкасской, Черниговской, Житомирской, Харьковской, Полтавской, Сумской, Запорожской, Донецкой, Днепропетровской и Кировоградской областях.

В этих регионах с 08:00 до 22:00 будут применены четыре очереди отключений. Усиление ограничений вызвано авариями на двух энергообъектах, там из-за аномальной жары вышло из строя оборудование.

В других областях ограничения действуют согласно анонсированному расписанию: с 16:00 до 22:00 – четыре очереди, в другие часы – три очереди,

– отметили в Укрэнерго.

Заметим, что вчера, 17 июля, в Энергоатоме сообщили, что из ремонта вышел энергоблок-тысячник. В компании отметили, что возвращение энергоблока в штатный режим значительно усилит энергосеть Украины.