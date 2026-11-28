Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

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На оккупированных территориях резко возросло количество отключений света

В период с 16 по 23 ноября на оккупированных территориях четырех областей зафиксировали 401 657 отключений электроснабжения. Неделей ранее этот показатель составлял 137 489.

Больше всего отключений пришлось на Луганскую область – 300 198 случаев, что на 535% больше, чем за предыдущую неделю. В Запорожской области зафиксировали 50 497 отключений (+367%).

В то же время в Донецкой области количество таких случаев сократилось на 35% – до 50 017, а в Херсонской области – на 66%, до 945.

Отдельной проблемой остается отопление в оккупированной Донецкой области. В течение последних шести дней количество котельных, не работавших из-за отсутствия электроэнергии, в течение дня увеличивалось.

В частности, 21 ноября утром не работали 166 котельных, а вечером – 226. 22 ноября эти показатели составляли 208 и 349 соответственно, 23 ноября – 249 и 302, 24 ноября – 209 и 303, 25 ноября – 108 и 209, а 26 ноября – 55 и 127.

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По состоянию на утро 27 ноября оставались остановленными 68 котельных, в том числе в Мариуполе.

С начала отопительного сезона по 23 ноября оккупационные власти зафиксировали 11 744 случая остановки котельных из-за проблем с электроснабжением. Всего на оккупированной Донецкой области насчитывается 1 216 котельных. Таким образом, в среднем на одну котельную приходится почти десять случаев остановки.

К проблемам с электроснабжением на оккупированных территориях материковой Украины добавился Крым. Накануне в Севастополе из-за дефицита мощности отключали все очереди потребителей.

27 ноября местные энергетики вновь признали, что не могут обеспечить даже почасовые графики отключений.

Несмотря на регулярные отчеты оккупационных властей о восстановлении электроснабжения, статистика свидетельствует о нестабильности энергосистемы. Восстановить подачу электричества и обеспечить его бесперебойность – это разные задачи, с которыми оккупанты не могут справиться даже в конце осени.

Напомним, во временно оккупированном Крыму 26 ноября произошло масштабное отключение электроэнергии. Без света остался почти весь полуостров.