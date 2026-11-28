Про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

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На окупованих територіях різко зросла кількість відключень світла

У період із 16 до 23 листопада на окупованих територіях чотирьох областей зафіксували 401 657 відключень електромережі. Тижнем раніше цей показник становив 137 489.

Найбільше відключень припало на Луганщину – 300 198 випадків, що на 535% більше, ніж за попередній тиждень. У Запорізькій області зафіксували 50 497 відключень (+367%).

Водночас на Донеччині кількість таких випадків зменшилася на 35% – до 50 017, а на Херсонщині – на 66%, до 945.

Окремою проблемою залишається опалення на окупованій Донеччині. Протягом останніх шести днів кількість котелень, які не працювали через відсутність електроенергії, протягом дня зростала.

Зокрема, 21 листопада вранці не працювали 166 котелень, а ввечері – 226. 22 листопада показники становили 208 і 349 відповідно, 23 листопада – 249 і 302, 24 листопада – 209 і 303, 25 листопада – 108 і 209, а 26 листопада – 55 і 127.

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Станом на ранок 27 листопада зупиненими залишалися 68 котелень, зокрема в Маріуполі.

З початку опалювального сезону до 23 листопада окупаційна влада зафіксувала 11 744 випадки зупинки котелень через проблеми з електропостачанням. Загалом на окупованій Донеччині налічується 1 216 котелень. Таким чином, у середньому на одну котельню припадає майже десять випадків зупинки.

До проблем з електропостачанням на окупованих територіях материкової України додався Крим. Напередодні в Севастополі через дефіцит потужності відключали всі черги споживачів.

27 листопада місцеві енергетики знову визнали, що не можуть забезпечити навіть погодинні графіки відключень.

Попри регулярні звіти окупаційної влади про відновлення електропостачання, статистика свідчить про нестабільність енергосистеми. Відновити подачу електрики та забезпечити її безперебійність – різні завдання, з якими окупанти не можуть упоратися навіть наприкінці осені.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму 26 листопада сталося масштабне відключення електроенергії. Без світла залишилися майже весь півострів.