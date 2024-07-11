Компания ДТЭК Киевские электросети сообщила, что отключения будут применяться для четырех групп потребителей одновременно. Это сделано для того, чтобы избежать перегрузки энергосистемы.
Смотрите также Почему в Киеве не работает фуникулер во время отключений света и какова ситуация с электротранспортом
Какими будут отключения света в Киеве
В Киеве будут выключать свет в светло-серых зонах графиков из-за роста дефицита электроэнергии, вызванного аномальной жарой.
Компания напомнила, что по всей Украине в ближайшие дни ожидается жара до +40 градусов, что увеличивает нагрузку на энергосистему, которая серьезно повреждена из-за обстрелов врагом за последние месяцы.
Из-за этого энергетики вынуждены применить ограничения для четырех групп потребителей одновременно.
Это приведет к отключениям и в серой, и в светло-серой зонах графиков. В белой зоне графика свет будет гарантирован,
– отметили в ДТЭК.
Если же в белой зоне исчезнет свет, компания рекомендует проверять возможность локальной аварии через чат-бот.