Компанія ДТЕК Київські електромережі повідомила, що відключення будуть застосовуватися для чотирьох груп споживачів одночасно. Це зроблене для того, щоб уникнути перевантаження енергосистеми.
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Якими будуть відключення світла у Києві
У Києві будуть вимикати світло у світло-сірих зонах графіків через зростання дефіциту електроенергії, спричинене аномальною спекою.
Компанія нагадала, що по всій Україні найближчими днями очікується спека до +40 градусів, що збільшує навантаження на енергосистему, яка серйозно пошкоджена через обстріли ворогом за останні місяці.
Через це енергетики вимушені застосувати обмеження для чотирьох груп споживачів одночасно.
Це призведе до відключень і в сірій, і в світло-сірій зонах графіків. У білій зоні графіка світло буде гарантоване,
– наголосили у ДТЕК.
Якщо ж у білій зоні зникне світло, компанія рекомендує перевіряти можливість локальної аварії через чат-бот.