Так, анонсированные в Ровненской области плановые отключения электроэнергии на субботу и воскресенье отменены. Ровнооблэнерго будет подавать ее населению без ограничений.
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Сейчас свет не будут выключать 2 дня
Глава Ровненской ОВА Виталий Коваль объяснил, что свет не будут выключать в тестовом режиме в течение двух дней.
После чего проанализируем, удается ли нам обеспечить стабильное энергоснабжение в дальнейшем. В том числе в образовательных учреждениях области, чтобы не менять временной формат офлайн обучения,
– говорится в сообщении.
Но могут быть аварийные отключения
Коваль написал, что, несмотря на это, сохраняется возможность незапланированных аварийных отключений сохраняется.
Не забывайте об экономном использовании электроэнергии. И благодарю каждого, кто прислушался и в этот сложный период использовал ее экономно. Отдельно искренняя благодарность каждому работнику Ровнооблэнерго и Укрэнерго за ежедневный круглосуточный труд. Вы наши герои энергетического фронта,
– написал Коваль.
Накануне в Ровно сообщили, что в городе вернут школы к офлайн-учебе.