Так, анонсовані на Рівненщині планові відключення електроенергії на суботу та неділю скасовані. Рівнеобленерго подаватиме її населенню без обмежень.
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Наразі світло не вимикатимуть 2 дні
Глава Рівненської ОВА Віталій Коваль пояснив, що світло не вимикатимуть в тестовому режимі упродовж двох днів.
Після чого проаналізуємо, чи вдається нам забезпечити стабільне енергопостачання надалі. В тому числі в освітніх закладах області, аби не змінювати часовий формат офлайн навчання,
– мовиться у повідомленні.
Але можуть бути аварійні відключення
Коваль написав, що попри все зберігається можливість незапланованих аварійних відключень все ж зберігається.
Не забувайте про ощадливе використання електроенергії. І дякую кожному, хто дослухався і в цей складний період використовував її економно. Окремо щира подяка кожному працівнику Рівнеобленерго та Укренерго за щоденну цілодобову працю. Ви наші герої енергетичного фронту,
– написав Коваль.
Напередодні у Рівному повідомили, що у місті повернуть школи до офлайн-навчання.
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