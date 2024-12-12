Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Укрэнерго".

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Больше всего отключений следует ожидать уже традиционно с 8:00 до 19:00 – в это время ограничения будут применять в две очереди для бытовых потребителей одновременно.

Графики отключений света

Предполагается, что 13 декабря для бытовых потребителей будут вводиться такие ограничения:

06:00 – 08:00 – одна очередь отключений;

08:00 – 19:00 – две очереди отключений;

19:00 – 21:00 – одна очередь отключений.

Ограничения для бизнеса

Для промышленности и бизнеса ограничения будут применять дольше – с 6 утра до 22 часов вечера. При этом отключения не будут касаться критической инфраструктуры и предприятий, которые импортируют более 60% электроэнергии для собственных нужд.

"Время применения и объем ограничений в течение суток могут измениться... Пожалуйста, не включайте несколько мощных приборов одновременно, когда свет появляется по графику", – добавили в компании.

Заметим, что в ДТЭК в свою очередь опубликовала графики отключений на 13 декабря для Киева, Киевской, Одесской и Днепропетровской областей. Потребителей в зависимости от группы ждет 1 или 2 отключения за день, максимальное время без света подряд – 4 часа.

Отключения в областях / Инфографики ДТЭК

Важно! Во всех областях вскоре установят одинаковые принципы применения графиков почасовых отключений света. В частности, каждую очередь будет дополнительно разделено на две подочереди, которые смогут отключать в разное время. Новые правила отключений могут вступить в силу с нового года.