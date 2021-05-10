В Англии готовятся ослабить карантинные ограничения. Новые, менее жесткие правила будут действовать с 17 мая.

Ожидается, что о переходе на третью фазу карантина вскоре объявит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Однако это касается исключительно Англии. Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии придется подождать.

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Какие изменения будут введены:

Смогут принимать посетителей пабы, кафе и рестораны.

Можно собираться группами до 30 человек под открытым небом.

В помещении – группами до 6 человек или двумя домохозяйствами.

Заработают кинотеатры, игровые площадки.

Разрешены также путешествия за границу, ранее обнародовали допустимые направления.

Какая ситуация с коронавирусом в Великобритании

По состоянию на 10 мая в стране выявили свыше 4 миллионов 450 тысяч случаев коронавируса, от болезни умерли более 127 тысяч человек. Сейчас Великобритания занимает 6 место в мире по количеству больных.

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