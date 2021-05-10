Откроют пабы и рестораны: Англия идет на ослабление карантина
В Англии готовятся ослабить карантинные ограничения. Новые, менее жесткие правила будут действовать с 17 мая.
Источник:ВВС
Ожидается, что о переходе на третью фазу карантина вскоре объявит премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Однако это касается исключительно Англии. Шотландии, Уэльсу и Северной Ирландии придется подождать.
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Какие изменения будут введены:
- Смогут принимать посетителей пабы, кафе и рестораны.
- Можно собираться группами до 30 человек под открытым небом.
- В помещении – группами до 6 человек или двумя домохозяйствами.
- Заработают кинотеатры, игровые площадки.
- Разрешены также путешествия за границу, ранее обнародовали допустимые направления.
Какая ситуация с коронавирусом в Великобритании
По состоянию на 10 мая в стране выявили свыше 4 миллионов 450 тысяч случаев коронавируса, от болезни умерли более 127 тысяч человек. Сейчас Великобритания занимает 6 место в мире по количеству больных.
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