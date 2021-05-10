В Англії готуються послабити карантинні обмеження. Нові, менш жорсткі правила будуть діяти з 17 травня.

Очікується, що про перехід на третю фазу карантину незабаром оголосить прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Проте це стосується виключно Англії. Шотландії, Уельсу та Північній Ірландії доведеться зачекати.

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Які зміни будуть введені:

Зможуть приймати відвідувачів паби, кафе та ресторани.

Можна збиратись групами до 30 осіб просто неба.

У приміщенні – групами до 6 осіб або двома домогосподарствами.

Запрацюють кінотеатри, ігрові майданчики.

Дозволені також подорожі за кордон, раніше оприлюднили допустимі напрямки.

Яка ситуація з коронавірусом у Великій Британії

Станом на 10 травня в країні виявили понад 4 мільйони 450 тисяч випадків коронавірусу, від недуги померли більше ніж 127 тисяч людей. Наразі Велика Британія обіймає 6 місце у світі за кількістю хворих.

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