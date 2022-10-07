Откровенная атака Запорожья и кто будет воевать за власть в России: интервью с Михаилом Подоляком

Россия не оставляет попыток оккупировать и разрушить Украину. Для этого она использует различные методы, начиная от обстрелов городов ракетами и дронами и завершая объявлением мобилизации на территории самой России.

Об ужасных обстрелах россиянами Запорожья и происходящем на фронте. Об аннексии украинских территорий и почему хорошо, что Владимир Путин подписывает все эти указы. А также о будущем России, оружии и пользе твитов Илона Маска – рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 каналу.

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– Россия уже пытается подбодрить свое население стихами, чтобы люди не падали духом. Так начали утро на одном из пропагандистских каналов. А падать духом россиянам есть чего.

Безусловно, и они будут падать духом, потому что зашли не в ту страну. Для них Украина – это действительно смерть врагам. Они могут зайти в какие-нибудь другие страны, особенно те, которые косвенно предлагают сесть за стол переговоров, чтобы разменять свой суверенитет на прекращение огня. В этих странах у россиян не было бы никакой проблемы.

Между тем, во-первых, европейскому миру повезло, что Украина стала на пути российской армии. И таким образом мы возвратим этот мир к тем ценностям, которые должны доминировать.

Во-вторых, безусловно, в России все будет только ухудшаться с точки зрения нравственного состояния. Потому что когда ты приходишь воевать в другую страну и придумываешь стихи: "Вставай страна народная на смертный бой против врага", то о каком враге идет речь? Они к нам домой пришли, они воруют наших детей и вещи, и теперь говорят, давайте что-то защищать у себя. Хорошо, но мы пока в Россию еще не вошли.

Обстрел россиянами Запорожья

– Давайте перейдем к обстрелу Запорожья, потому что именно с этого началось украинское утро. Пострадала многоэтажка, сейчас выясняется, сколько пострадавших и людей под завалами. В российских соцсетях пишут, что это атака дронов-камикадзе и очень радуются тому, что попали в жилой дом. Вопрос, где они их взяли? В Иране же говорят, что это не они поставляют и стараются не вмешиваться в наши "братские" отношения.

У нас нет братских отношений (с Россией – 24 канал), и никогда не было. Мы разные цивилизационные народы – это ключевое. К сожалению, мы некоторое время не до конца это понимали.

Во-первых, дроны абсолютно иранские. То, что на них "Герань-2" – это не соответствует действительности, это стандартные иранские дроны Shahed. Они передали много, и мы должны это понимать.



Иранские дроны / Фото Iran's Military Achievements Media

Во-вторых, мне кажется, что мир тоже мог бы более жестко реагировать на такие "помощи" со стороны Ирана России с точки зрения усиления определенного давления на Иран. Я понимаю, что там практически все санкции уже использованы, но Иран должен заплатить за это определенную цену с точки зрения ограничения любых возможностей.

Также можно было бы уничтожить определенное количество заводов, производящих эти беспилотники. Ведь Иран производит это одно, чтобы атаковать другие страны. Некоторые страны должны помочь Украине более интенсивно и должны понимать что делать с Ираном.

В-третьих, Россия сегодня откровенно атаковала центр Запорожья. Она это сделала демонстративно, сознательно и мне удивительно, что мир так слабо на это реагирует, мол, у нас война. Но Россия активно и публично атаковала критические объекты, теперь она также атакует центры городов. Сегодня это было Запорожье, до этого были Николаев и Харьков. И мир продолжает говорить, чтобы мы о чем-то договаривались.

Но не о чем договариваться, когда люди для того, чтобы вызвать у нас панические настроения, атакуют гражданские здания и убивают людей. В Запорожье под завалами было много людей – более 20 вытащили, двое погибших.



Последствия российских обстрелов Запорожье / Фото телеграмм

Мы должны понимать, что Россия будет идти только по пути эскалации такого типа – вы видите, что происходит на поле боя. Воевать они умеют – лишь количеством людей, которые должны полечь. Они всех отправляют на "смертельное сражение" в прямом смысле. Россияне будут соблюдать эту стратегию до конца, до своего поражения.

И здесь мы должны предупредить всех – нужно прислушиваться к воздушным тревогам и прятаться в укрытие.

Ситуация на фронте

– У меня утро начинается с телеграмм-каналов Скабеевой и других пропагандистов. Так вот, они пишут, мол, Украина на Запорожье бросила больше оружия и людей, чем за всю войну, в Херсонской области мы якобы наращиваем силы, а на Авдеевском направлении ситуация напряженная.

- Действительно, украинская армия абсолютно эффективно деблокирует территории сразу на нескольких направлениях - "дочищаем" Харьковскую область, на Луганщине и Донецкой области – там мы практически одновременно в две области зашли и на несколько километров продвинулись за последние сутки. А также на Херсонско-Криворожском направлении также уволили несколько населенных пунктов.

То есть, мы системно выполняем ту работу, о которой уже неоднократно говорили. Смотрите, это принципиальная разница между нами и россиянами – мы не говорим, что завтра мы зайдем куда-то и все освободим. Нет, мы делаем работу правильно. У нас Генштаб планирует несколько сценарных планов по которым будут отрабатывать наши военные. После этого все это утверждается, а затем начинается отработка.

Мы уже говорили, что эффективна отработка тыловой инфраструктуры российской армии, чтобы уменьшить их боевую способность и чтобы они не давали туда подкрепления и резервы. Уже после этого идет одновременно контрнаступление на 5 или 7 направлениях.

И это позволяет минимизировать потери и эффективно продвигаться вперед. Россияне паникуют, они ведь не понимают, где эти события будут происходить через час, где наша колонна пойдет вперед, поэтому не понимают, где надо концентрировать свои силы.

То есть, планирования у них как не было, так и нет. И это очень хорошо. С другой стороны, это дает нам возможность варьировать там, где мы хотим зайти, чтобы это было неожиданно для россиян.

Единственное направление, где действительно происходят очень горячие события – Бахмутское направление на Донецкой области. Там россияне может и хотели что-нибудь донести нам. Они ведь прямолинейны – им было сказано до 15 сентября захватить всю Донецкую область, но не сказали до какого года. Или у них просто три дня еще не закончились, и они себе на 50 метров продвигаются, а потом на 150 метров отходят назад. Такая у них идет большая позиционная война.

Мобилизация в России

– Мы не даем им в принципе шанса подумать, куда им бросить эти резервы. Хотя те резервы и малообученные, и вообще не прошли боевое слаживание, и не понимают до конца, как держать то оружие, но, мы понимаем, что это "мясо", которое идет на наши границы, и оно немного мешает нашим ВСУ.

Издание Daily Mail прогнозирует, что наступление Вооруженных Сил Украины якобы должно произойти так, чтобы разорвать армию "асвобадителей" в Украине на 2 части. Об этом пишет военный исследователь.

Это было бы эффективно, потому что ты не просто разрываешь группировки российских войск, ты блокируешь возможность транспортом перебрасывать через железнодорожные узлы тот же резерв. Это позволило бы, безусловно, ускорить и эффективно контрнаступление. Это важные тактические шаги, которые требуются.

Например, Сватово и Кременная для нас важны, потому что это практически ключевой узел, через который они снабжают свою армию дополнительным оружием, амуницией и так далее.

Еще раз Россия много говорит, но не умеет ничего делать. У них нет логистов, они логистически провисают очень сильно, мы это видим. Если ты начинаешь уничтожать остатки этой логистической тыловой инфраструктуры, то таким образом они не могут получить ни топлива, ни продуктов питания, и все это дополнительно деморализует армию.

Как я понимаю, они даже в своей стране, в каких телеграмм-каналах запустили такой брендик, мне он очень нравится – заготовка мяса. Я не хотел бы, чтобы мы так говорили, потому что, как бы то ни было, это люди. Но, между тем, они сами говорят, что берут офисных планктонов без обучения, без тренинга – отправляют в зону боевых действий. При чем говорят, что там полигоны прямо в Донецке есть. Безусловно, там полигон, на котором отрабатывают Вооруженные Силы Украины свои технологии, это нам очень нравится.

Но давайте все-таки к этому серьезно относиться. Мобилизационный потенциал в России велик, и они что-то там наберут.

Вот этот первый этап мобилизации важен для чего? Когда они заходили 24 февраля на территорию Украины, это была профессиональная армия. То есть они получали деньги, учились определенное время – они всего 1,5 года вокруг наших границ учились и тому подобное.

Это были люди, подписавшие контракт, пришли на территорию Украины зарабатывать деньги, убивая наших людей. Когда мы их начинали убивать, и были похоронки в России, а вы помните, первый период они вообще не говорили о том, что кто-то там погиб, все это маскировали, – для людей это было немного шоком. Все же русские люди между собой говорили: "Да эти же ребята получили деньги, им же платили деньги, ну погибли там один или два, и так далее".

Сейчас они бросают на поле боя, потому что нет количества этого технологического оружия, которое им нужно уже для поддержки той интенсивности войны. Они бросают туда, как вы говорите, неподготовленных людей. А это принудительная мобилизация.

Что такое принудительная мобилизация? Это человек, живший другой жизнью. Как там в России можно жить другой жизнью, кроме того, чтобы "брюшко" свое почесывать, пить пиво и смотреть телевизор. Вот они их и взяли. А это уже другая истерика, когда похоронки пойдут в эти города.

Поэтому мы ожидаем, что где-то в течение месяца будет большое количество потерь в российской армии, и это существенно повлияет на психологическое состояние людей, семей этих принудительно мобилизованных. Это очень важно и, на мой взгляд, ключевой переломный момент. После этого в России уже начнутся действительно необратимые процессы загнивания этой политической системы, которая сегодня у них есть.

Смотрите полное видео с Михаилом Подолякам на ютубе 24 канала:

– О мобилизационном резерве. Буквально только что читала информацию, на языке оригинала: "Еще один мобилизованный погиб, 35 лет было Александру Колтуну из Братска." Причина смерти – полный бардак.

Я думаю, что там свои пристрелили, за что-то поспорили, это Россия. Мне кажется, что "полный бардак" – это бренд Российской Федерации, это даже более точное название страны было бы. Страна под названием "Полный Бардак". У них такое и в армии, и в экономике – везде. Кроме сырья, которое они продают и получают деньги, чтобы в не бардачных странах покупать себе яхты.

Это понятно, но я о другом. Я бы дал им совет, кстати. Я не понимаю, зачем они мобилизуют под фамилиями людей. Мне кажется, что было бы желательно мобилизовать и давать сразу номер – например номер 2315. Чтобы не было вот этих тем, что "Александр Колтун погиб где-то", а было бы просто "Номер 2117 более неактивен, деактивирован". Мне кажется, если бы все эти мобилизованные были под номерами, опять же, было бы гораздо более логистически эффективно для Российской Федерации. Кроме того, у пропагандистов это выглядело бы так, что мы живем уже в антиутопии, которую строит Россия сегодня в реальном мире.

Между тем, что касается мобилизованных, еще раз подчеркиваю – это хорошо, с одной стороны, для того чтобы это загнивание российской политической системы ускорилось. С другой стороны, нашим ребятам придется тратить больше ресурсов и больше времени на ликвидацию большого количества живой силы российской армии.

Почему? Подчеркиваю – все же идет уменьшение объема имеющихся в России ресурсов. Они ведь не бесконечны, и снаряды разных калибров, и крылатые ракеты, и прочее. То есть это дорого, это сегодня не производится, потому что российский ВПК не может получить необходимые материалы из других стран, потому что все под санкциями, высокоточки у них вообще нет.

Что у них есть? У них есть живая сила, которую можно бросить в первый – второй эшелон обороны для того, чтобы немного притормозить ход наших ребят. Это плохо для нас, потому что можно было бы закончить войну как можно скорее, но все же придется перемолотить немного больше россиян.

С другой стороны, по моему мнению, психологически для мира это тоже будет важно, если мы перемолотим существенное количество российских военнослужащих.

– Тогда у них, однозначно, останется меньше сил и, однозначно, потребуется больше времени для начала следующей войны. Что касается цифр, я абсолютно согласен с тем, для чего эти лишние имена, фамилии, даты рождения – кому это нужно?

Тем более что они компенсируют теперь. Если кого-то мобилизуют из семьи, то они компенсировали раньше, давая пять килограммов рыбы, а теперь, говорят, в Бурятии будут компенсироваться дровами. Я думаю, что в принципе можно сразу брать сына или отца из семьи, и сразу можно выдавать какую-то бумажку на яму, метр на две, чтобы можно было там сразу ее похоронить.

Мне кажется, что лучше было бы действительно, ты подходишь тебе присваивающий номер и говорят: "Этот номер стоит 20 кубов леса". Это было бы шедеврально.

Вы знаете, мы смеемся, но я думаю, что Россия должна дойти до конца своего абсурда. Она должна претворить в жизнь все то, что было там прописано даже у русских писателей, у того же Замятина или других, в "Мы" и в "Котловане" и так далее. То есть, они должны пройти через весь этот абсурд. Наверное, тогда они смогут как-нибудь переродиться.

К сожалению, они будут нашими соседями. К сожалению, мы уже сегодня должны думать, какой будет послевоенная Россия. Россия проиграет, это однозначно, потому что Россия не сможет выиграть. Иначе мы не будем иметь цивилизации в таком виде, как мы хотим видеть. То есть, это будет не свободная цивилизация, это будет постоянно конфликтная цивилизация.

Важно, чтобы этого не допустить, чтобы не было такого большого хаоса, который мы сегодня уже видим. Чтобы не было этого мигрантского "беспредела", энергетического "беспредела", чтобы не было всех этих Северных Корей, которые постоянно кому-то угрожают и поддерживаются исключительно благодаря российскому милитаризму, и так далее. Для этого Россия должна проиграть, и я считаю, что это абсолютно объективное развитие этой войны, просто мы платим за это большую цену.

Будущее России

Есть другая составляющая, о которой мы уже думаем, и начинаем обсуждать с нашими партерами – какой должна быть Россия после войны, то есть, что там должно доминировать, какие политические силы там должны доминировать. Потому что я думаю, что вся эта элита сегодняшнего типа, все, что вокруг Путина, все Патрушевы, Ковальчуки, другие бизнесмены, Кириенко – это все исчезнет, ​​объективно. Я не знаю, в каком виде он исчезнет, ​​оно может там подержать юридические сроки или выяснится, что у них есть паспорта других стран. Между тем мы об этом уже думаем.

Мне кажется, что какое-то время, к сожалению, какие-то месяцы, Россия будет идти по пути абсурдизации всего. То есть реализации в современном мире этих всех фантастических книг, в которых описывались такие режимы, которые мы видим сегодня в России. И это нормально.

Опять же это вторая составляющая психиатрического лечения современных цивилизаций, современных обществ. Потому что некоторое время, к сожалению, и Германия, и Франция, вы же помните, закрывали глаза на то, что такой монстр набухает в России. Это классический нацизм…

Скорее, фашизм в классическом виде, со всей этой милитаристской риторикой, экспансионизмом, захватом чужих территорий, как в Грузии, например, с постоянными войнами, приезжающие в Сирию ПВК отрезают людям головы и прочее.

Все это набухало на глазах у европейских стран, которые делали вид, что деньги не пахнут. То есть, российские газовые или нефтяные деньги не пахнут. А выяснилось – очень и очень они воняют.

– Будущее России нас интересует именно потому, что он наш сосед. Мы бы на нее не смотрели, если бы была возможность вырезать этот кусок земли и отправить где-нибудь на другую планету жить. Но все-таки они останутся нашими соседями, и лучше, когда у тебя у границ живет Южная Корея, а не Северная Корея.

Если Россия распадается, Путина может сменить даже не власть, а силовики. И кто это? Кадыров, у которого есть силовой блок, Патрушев, у которого есть силовой блок, и тот же ППК "Вагнер" Пригожин, у которого есть какие-то свои учебные силовики.

Очень хорошо вы разлагаете пасьянс, он так где-то и выглядит. Я только добавлю следующее: там все гораздо сложнее, потому что там есть этнические добровольческие батальоны. В определенных автономных краях, то есть они официально там создаются. Там есть конфликт между классическим генералитетом и тем же "Кадыров and Пригожин".

У них уже нарастающий конфликт. И мне очень нравится, что господину Кадырову дали звание генерал-полковника – это выглядит очень и очень круто для генералов, боевых генералов, участвующих в войне. Я думаю, что этот конфликт будет абсолютно жестоким и абсолютно агрессивным уже в самое короткое время.



Кадыров / Фото РосСМИ

Там есть проблема с отсутствием армии как таковой, и действительно большим количеством локальных ПИК, локальных армий, которые есть у определенных бизнесменов и криминалитета. Мне кажется, что сейчас мы наблюдаем, как начинают складываться альянсы, которые удят между собой вооруженным путем воевать за власть в России в ближайшем будущем. Это вдохновляет. Это говорит о том, что Украина окажет большую услугу миру – уничтожит имперскую Россию с одной стороны.

С другой стороны, позволит другим странам избавиться от криминальных анклавов, пророссийскости, там же есть лобби, куда Россия вкладывала деньги. Кстати, в целом ряде европейских стран. Она окажет услугу миру, что лишит его вообще концепции "империя может победить демократию". Это очень важно, потому что все эти Северной Кореи сразу будут иметь гораздо меньше шансов выжить в этом мире.

Ксения Собчак и визы для россиян

– Не могу не вспомнить о так называемых либералах. Та же Ксения Собчак, долгое время пытавшаяся играть роль, что она против Путина и не поддерживает это происходящее. Но все-таки поехала в Грузию, нашла тот бар, который выдает визы на вход россиянам, стала там размахивать камерой и микрофоном и рассказывать: "А чего вы делите мир на людей и россиян? Как вы можете выдавать визы для "русских"?". Я кстати вспомнила, что мы тоже им выдаем визы на въезд и, с учетом того, что 700 тысяч уехали из России, были желающие приехать и к нам?

Нет, потом вернемся к госпоже Собчак, но сейчас о визах. К нам они ехать не хотят, потому что это едут не люди, которые были против войны как таковой, которые были против Путина, против экспансионизма и за Украину, например. Есть определенное количество людей, которые действительно такие позиции имеют.

Эти 700 тысяч, о которых вы говорите, это же "запутинцы". Это же люди, которые были ключевыми персонажами этих диванных войск, которые говорили: "Давайте убивать украинцев, но не мы будем убивать, мы будем за этим наблюдать по телевизору. А вы идите, мы будем плакать вам в свои "потные ладошки". Эти люди даже с буквой Z ехали на границы и уже там ее снимали.

Подоляк также показал очередь россиян на границе: смотрите видео

Поэтому эти 700 тысяч к нам точно не могли приехать, ведь у нас были бы вопросы к ним. Поэтому я думаю, что у нас здесь они уже по 10 лет получили бы за участие в пропаганде именно геноцидного типа войны в Украине. Это ключевое.

Теперь по поводу Ксении Анатольевны. Смотрите, никакая она не либералка. Она – обычный нарцисс "русского разлива". Человек, продающий свое эго и свое я. И делает это хайпово. Когда ряд людей начал смотреть за ее репортажами и интервью, они считали, что в этом есть какая-то зрелость, какой-то ум, какая-то философия жизненная и так далее. Нет, она продает именно я – нарциссизм, и не больше. Поэтому она заходит в Грузию и считает, что она имеет право так вопрос задавать.

Смотрите видео Собчак в Грузии:

Она не понимает, что свобода – это двустороннее движение, правильно? То есть, если ты хочешь быть свободным, ты не можешь мешать другому быть свободным. А что такое свобода? Это этот ресторатор – грузин, который чудесно ей сказал: "Смотрите, а это мое решение. Я не хочу вас видеть, потому что вы не признали, что 20% территории Грузии захватили летом 2008 года, что многие грузины погибли, что вы их там убивали. Мы не хотим вас видеть, потому что вы все несете за это ответственность". И это его свобода.

А Собчак говорит, что свобода – это когда нам будет позволено вам сказать, в какой степени свободы вы будете владеть. Это ведь неправильно, верно? Это классика, русская классика. Мы некоторое время чувствовали себя такими людьми, которые должны слушать все это, вместо того, чтобы говорить: "Смотрите, госпожа Собчак: свобода - это немного другое. Дверь там, вы тихонько встали и пошли туда". Всем можно так говорить, потому что для нас принципиально: есть суверенное государство Украины, которое сегодня защищает свою землю. Это единственный тип войны, международно признанный. То есть то, что делает Украина. Мы имеем право делать все, что захотим на своей земле, защищая ее.

И есть другой тип – совершенно безмандатный, не юридический тип войны, а военное преступление под названием "специальная военная операция". Все, кто так или иначе, прямо, косвенно или косвенно говорит о том, что что-то там Россия имеет право делать или не делать и так далее – это все формально пассивные соучастники военного преступления.



Михаил Подоляк / Фото ОП

– Если возвращаться к этим 700 тысячам, для меня еще и загадка, почему, выезжая за пределы своей "великой и могучей родины", они продолжают молчать о войне? Вы ведь якобы не хочет умирать, вы же якобы не хотите принимать в этом участия, вы едете в "загнивающую" Европу, но когда у вас прямо спрашивают «Путин агрессор? Путин террорист? Это война? Вы говорите, что в личной встрече мы вам, конечно, можем это сказать, но на камеру точно не скажем.

Там Гребенщиков пишет о том, что якобы с сегодняшнего дня или с завтрашнего дня уже закрывают границы. Сначала они "кичились" и говорили: "Ой, пусть едут у нас 25 миллионов резерва", а теперь понимают, что 700 тысяч уехали, и поток этот не останавливается, поэтому определенно границы будут закрывать.

Вы знаете, когда вы говорите о России, они там что-то сказали, что они не будут чего-то делать – это же Россия, они всегда врут. Это страна лжи. То есть там не может быть так, что они сказали и будут строго соблюдать свои обещания. Нет. Они закроют страну, построят там и военные лагеря и трудовые лагеря. Люди будут жить так, как жили в 20 – 30-е годы прошлого столетия и так далее. Это не развивающаяся страна. Это страна экспансии, подчеркиваю.

Они продают не желание вкладывать деньги во внутреннее развитие, они продают концепцию "великой России". То есть, мы имеем право приходить куда-то, мы имеем право указывать что-то, независимо от того, что живем в абсолютной темноте. Там негде жить в Российской Федерации.

Вместо того, чтобы развивать свои города, они заходят и разрушают наши города. Почему? А потому, что немного стыдно посмотреть на свои российские села, на российские столицы и областные центры и посмотреть на украинские. Давайте мы уничтожим в Украине.

Но относительно выхода россиян на манифестации… Так это же невозможно – 90% россиян внутренне считают, что они, несмотря на то, что интеллектуально очень слабы люди, считают себя именно имперцами. Что они имеют право кричать людям, как те должны жить? Это же классическая русская мозаичная шизофрения.

То есть ты с одной стороны говоришь всем, как нужно жить, а с другой стороны убегаешь из своей страны, которая и построена именно так, как ты хотел. При этом прибегаешь в другую страну и все равно через определенное время начинаешь там вести себя, как классический россиянин, презирающий окружающих людей, не желающий подчиняться правилам другого государства. К примеру, в Эстонии или Казахстане начинает говорить, что мы вас здесь всех поставим на колени. Это классика.

Я до сих пор не понимаю, почему в Европе кто-то там говорит о какой-то русской культуре. Есть отдельные элементы литературы или музыки. Но это не элемент русской культуры, это элемент глобальной культуры, потому что они не типичные русские. Я бы даже так говорил.

Типичный россиянин – это господин Достоевский, который писал, что "мальчик пришел и зарубил старушку". Вот и есть классика российской жизни – взять топор и пойти убить того, кому ты должен деньги. Это ведь понятно. Но иного ничего нет. Они "не созидательные люди и не созидательная нация".

Аннексия украинских территорий

– Знаете, что еще вспомнила из речи того же Путина. Когда он вышел и рассказывал об очередной аннексии украинских территорий. Он, конечно, наплыл много своей собственной вымышленной истории, но тем самым вспомнил и о Екатерине, и о Потемкине. Таким образом, намекая на то, где ступала нога Екатерины и Потемкина, то те территории надо также забрать, потому что это "исконно русские территории".

А я думаю, что памятник Екатерине это временный вопрос, который исчезнет достаточно быстро. Мне кажется, что в Одессе все будет правильно и там гораздо больше проукраинскости сегодня, чем было буквально еще до начала этой войны. Понятно, что когда тебя бомбят, начинаешь более серьезно относиться к происходящему вокруг.



Памятник в Одессе / Фото Одесский курьер

Был у Путина предшественник такой, который, пожалуй, более агрессивен. Но мне кажется, что они где-то равны, – Сталин. Он написал книгу "Краткий курс ВКП(б)". Он и отдельные статьи писал, особенно о "языкознании". Это человек, который не умел по-русски говорить, но он писал книгу, как нужно разговаривать по-русски. Это опять же – классика России.

Мне кажется, что Путину надо написать эту фантастическую историю, где есть Ленины и весь этот махабхарат. Это было бы интересно – мы могли бы понять его уровень интеллекта. Мне кажется, что, к сожалению, 20 лет люди создавали миф о Путине, который:

стратегически все видит,

все понимает,

у него классный аналитический аппарат, как личный, так и работающих на него аналитиков,

четко планирует "многоходовочки" и все такое.

Это большое заблуждение. Вот что сегодня он в публичной речи говорит – там ничего нет, кроме одной эмоции, – ненависть к свободе, как концепции, ненависть к демократии, ненависть к Западному миру. Он придумывает все эти конструкции, что "однополярного мира не будет", "мы здесь такие мощные, мы сейчас новые центры создадим". Нет. Он просто продает свою эмоцию, а за эту эмоцию множество людей платит жизнью.



Путин / Фото NBC News

Бог бы с ним, с жизнью русских изуверов – они для мира не имеют никакой ценности. Будет там 100 тысяч погибших россиян… Они могли бы сделать гулаг. Я не понимаю, зачем они ушли в Украину. Если они хотели запустить этот красный молот, который они уже запускали несколько раз в своей стране, они могли на это пойти. Надо было просто построить несколько лагерей такого типа, как Сталин и могли перемалывать тех людей, которые им не нужны. Это было бы верно и справедливо к миру. Могли отделиться от мира "железным занавесом". Я не совсем понимаю, зачем они пришли на Украину сегодня. Для чего они пришли в цивилизацию? Они идут как орда и хотят уничтожить всю территорию. Это непонятно. И что дальше?

А дальше я скажу то, что не понимают европейцы. А дальше они не могут остановиться. Это же очевидно, ведь мы не просто так говорим, что Украина на передовой всей Европы.

Вот сегодня 7 месяцев войны уже прошло, но не все понимают, что дальше. Это конкретно они (русские – 24 канал) нарушили все правила и обычаи ведения войны. Они ведут конкретный геноцидный тип войны. Кроме того, они являются прямой наводкой по жилым кварталам, по критической инфраструктуре. Они совершенно не обращают внимания, что этот нонсенс полон.

То есть они уже такую ​​эскалацию и масштабирование войны имеют, что дальше, если бы они, например, закончили с Украиной, не имели права остановиться и не идти в Польшу, в ту же Венгрию, в ту же Германию. Потому что это был их единственный смысл выживания этой цивилизации.

Почему сегодня еще на Западе говорят: а давайте о чем-то думать с этой Россией, может там есть определенные возможности сесть за стол переговоров. Это нонсенс. Я не знаю, как можно после 7 месяцев войны объяснять очевидные вещи.

– Если бы Путин написал такую ​​книгу, это точно помогло бы психиатрии разобраться немного в этих болезнях. Тем не менее, если нам не повезло с соседом, имея в виду Россию, то, я думаю, что Европе повезло с соседом, имея в виду Украину, которая сдерживает теперь всю эту орду и не пускает ее дальше.

Запорожская АЭС

– Опять же вернусь в Запорожье. Еще буквально несколько дней назад Путин издал указ и поручил передать Запорожскую АЭС в собственность России.

Мне больше нравится предложение моей любимой Чехии. Которая предложила провести в Калининграде референдум и назвать его Краловец, а также считать это территорией Чехии. При этом проголосовал 101% жителей Краловца. Мне очень нравится.

Это все смешно. Путин издает указы, которые должны зафиксировать факт похищения имущества Украины, то есть он фиксирует умысел на совершение преступления. Эти все его указы – это просто фиксация конкретного преступления. Это очень хорошо, что он это делает. Он человек очень специфический и думает, что перехитрит всех, но это не случай. С Украиной это точно не случай.

Вот смотрите, в 2014 году, когда они сбили МН17, отказывались от того, что сделали. Всячески там хотели создать иллюзию, что это сбили неизвестно кто, но скорее всего украинцы. Сегодня он просто фиксирует все свои преступления конкретными указами. То есть, таким образом говорит: "Я, господин Путин, украл Запорожскую АЭС в Украине". Все.



Главное о трагедии MH17 / Инфографика 24 канала

Таким образом, он только за это уже должен получить определенные юридические проблемы в ближайшем будущем. Это очень хорошо. Нам не придется ничего доказывать миру, что там были другие люди, что они что-то придумали себе. Нет, есть конкретный человек, принявший решение украсть ЗАЭС.

Что это значит для нас? Совершенно ничего. Так же, как с территориями. Они хотели украсть часть нашей территории. А что делают наши ВСУ? Они спокойно по километру, по два, по пять ежедневно освобождают эту территорию. Так же будет и с Запорожской АЭС. Вы же можете написать что угодно: что она сегодня находится в ведении марсианской атомной электростанции. Может, такое быть? Может быть.

– За последние 48 часов наши котики из ВСУ сделали больше, чем армия России за последние 3 месяца и вернули наши территории. Хотя они там бьют себя в грудь и рассказывают, что еще вернемся. Я хотела еще до этих дронов-камикадзе вернуться, потому что вы сказали о том, что их там много в России. Я так понимаю, что речь идет о тысячах этих дронов. А есть ли у нас нечто подобное, чтобы могло нанести непоправимые потери военной инфраструктуре России. Понимая, что HIMARS мы не можем избивать по территории России.

Давайте на 2 вопроса назад, а потом вернемся к беспилотникам. Относительно того, как будет происходить процесс. Мне кажется, что когда мы выйдем на международно признанные границы Украины и России в 1991 году, Путин будет продолжать издавать указы, которыми будет создавать, например, министерство здравоохранения в херсонском федеральном округе.

Мне кажется, это был бы абсолютный кульминационный финал этого всего абсурда, который сегодня Путин создавал такими указами. И это было бы хорошо.

– Мы можем тогда свое министерство "не ваших собачьих дел" специально для переговоров с Россией.

Согласен, это очень замечательное министерство будет. Но мне кажется, они даже попытаются это продать. Когда Северная Корея своим людям продает, что они чемпионаты мира по хоккею или футболу выиграют. Мне кажется, что в России могло бы такое сработать.

Оружие от партнеров

Теперь по поводу беспилотников. Не тысячи, а есть несколько, как мы понимаем, сотен иранских беспилотников. На сегодняшний день это единственная способность российской армии. Все остальное у них практически отсутствует, кроме советских танков, и ракет, которые опять же советские. Но беспилотники, к сожалению, это эффективное оружие, как выяснилось. То есть она наносит нам определенный вред. Но их не так много, сколько вы говорите. Это насчет иранских беспилотных программ.

Относительно наших возможностей и возможностей. У нас гораздо лучше, потому что есть свои люди, которые создали просто шедевры дронов-камикадзе, которые могут заходить на любую территорию. В том числе на многие тысячи километров на территорию Российской Федерации. Не вопрос, что мы их будем использовать, но у нас такие возможности, безусловно, есть. Здесь давайте все же серьезно говорить, чтобы нас там не обвинили, что официальные лица Украины говорят о возможности бомбардировать какие-то города в России. Нет.

Мы ведем активную боевую контроперацию по освобождению своих территорий. Для нас все цели, которые есть на территории Донбасса и Крыма – абсолютно юридически законны. Об этом уже не раз говорили наши партнеры, в том числе представители Пентагона – мы абсолютно четко можем использовать любое оружие.

Включая ту, которую нам дают иностранные партнеры. Для уничтожения всех целей на полуострове Крым, например. И мы будем это делать. И те же HIMARS нам в этом помогут.

Поэтому я хочу, чтобы мы эту дискуссию вели так: у нас есть юридическое право уничтожать все, что касается российской военной способности. Мы это будем делать всем, что у нас есть. В том числе наши дроны, дроны, которые нам передают партнеры, HIMARS и было бы желательно получить эти ATACMS, потому что они позволят нам ускорить разрушение остатков тылового инфраструктурного обеспечения российской армии. Они сегодня все резервы бросают через Крым, в том числе – на Херсонское направление, на Запорожское направление, на Криворожское направление…

– Мы пообещали, что будем согласовывать цели для ATACMS. Мы приблизились к тому, чтобы нам их передали?

Мы ведем интенсивные переговоры. Этим занимается господин Президент. Этим занимается господин Ермак лично. Они ведут интенсивно переговоры по всем этим направлениям. В отличие от 2 месяцев назад есть абсолютное понимание наших партнеров, что Украине это было бы желательно передать. Все эти дальнобойные системы, подразумевают реактивные снаряды с дальностью 300+ километров.

Зачем? Потому что мир, то есть наши партнеры, четко понимает:

Украина умеет очень эффективно пользоваться натовскими стандартами. Украина умеет очень эффективно планировать контрнаступательные действия. Украина является ответственным партнером. Мы действительно все со своими партнерами обсуждаем: "Мы будем делать то, мы будем делать другое". Мы все свои цели обсуждаем, когда мы используем Западную технику. Мир совершенно ясно понимает, что мы исключительно придерживаемся и конвенций, и обычаев ведения войны. Поэтому мы себе не позволяем наносить удары по гражданским объектам – они нам не нужны. Мы понимаем, что уничтожение и транспортной, и логистической инфраструктуры российской армии обрушит ее очень быстро, они воевать не умеют.

Поэтому мы с партнерами, я думаю, уже очень скоро придем к согласию с точки зрения ускорения войны. А ускорение войны – это передача нам необходимого дополнительного количества определенных видов технологического оружия и определенных видов снарядов.



ATACMS / Фото US ARMY

- Но наши партнеры говорят и о том, что одними ударами по военным объектам России, которые до сих пор есть на территории Украины, – это будет дольше. Если уничтожать эти военные объекты, где они были изначально, то эта логистика намного усложнится. Они там из Белгородской области начали вывозить свои военные объекты.

С точки зрения классической стратегии тактики ведения войны это выглядит именно так. Но здесь есть другой аспект. Я об этом неоднократно говорил – есть еще психологический аспект любой войны. К примеру, уничтожение российского контингента именно в городе Донецк – оно практически деморализует остатки российской армии в Украине.

То есть, они уже не будут думать, где еще дополнительно взять оружия. Они будут думать, как быстрее выйти из территории Украины. Есть аспекты, которые мы нашим партнерам объясняем, что это не того типа война, когда Россия ясно понимает, что она в любом случае будет воевать долго и будет защищать любой рубеж. Это первая составляющая.

Есть вторая составляющая. Ресурность Российской Федерации – это ведь не бездонная бочка. У них техники не так много. Безусловно, ресурс есть, и они его будут дальше использовать. Он постепенно и постепенно уменьшается. Причем значительно уменьшается. У них гораздо меньше сегодня состоятельных самолетов, вертолетов, танков. Она уже все выпала. Еще месяц, два смогут поддерживать такую ​​интенсивность, как сегодня. Но все это будет снижаться.

Далее они останутся с мобилизационным резервом, который бросят на первый и второй эшелон, но у него будет стрелковое оружие. И что мы будем с этим делать? У нас будут эти же HIMARS, у нас будут те же Excalibur и так далее. Мы уничтожим не тысячу мобилизованных, а 10 тысяч мобилизованных.



HIMARS / Фото depositphotos

Я понимаю, что это страшно, когда мы говорим о людях, но в целом у нас нет другого выбора. Поэтому можем эффективно ускорить правильную финализацию войны, когда получим определенное количество дальнобойных ракет, чтобы уничтожить именно в Крыму ключевые склады, которые там еще находятся, а также ключевые тренировочные базы и ключевые аэродромы. Хотя они действительно из Крыма уже все перебазируют в Новороссийск. И правильно говорили – из Белгородской области начинается эвакуация.

Это очень хорошо. Россия должна почувствовать, что такое война. Ибо первые 4,5 месяца они сидели и война их обходила стороной. Это наши дети сидели в подвалах, а они на диванчиках и жили стандартной жизнью.

Только сегодня они начинают платить верную цену за эту войну. А какая это цена? Это закрытые границы, закрытый безвиз, невозможность путешествовать по миру, невозможность вести себя в мире так, как они вели себя раньше.

Сейчас, если они будут свои права "качать", то их вышлют из этой страны, совершенно не обращая на это внимания. Далее они начали получать мобилизационные пакеты, программы переселения с приграничных в Украину территорий, взрывы в Новофедоровке, мобилизацию и т.д.

Это фундаментально изменяет чувство России, что война – это война. И что за войну они заплатят дикую цену. А ведь еще у них не просел уровень жизни, так как он только начинает проседать. Раньше были остатки – так называемый "жирок", который они накопили, продавая свою нефть и газ. Этот "жирок" уже начинает обтекать, то есть его уже скоро не будет. Это хорошо.

Они начинают скупать валюту – посмотрите, какие очереди в валютных пунктах для того, чтобы приобрести хоть какое-то количество долларов. А долларов скоро не будет. И у них будет один доллар за 68 копеек, как было в СССР. Другое дело – что этого доллара никто не видел, но все равно 68 копеек.

– Кстати, об ограничениях. Литва раскритиковала восьмой пакет санкций и говорит, что это лучше, чем ничего, но все равно мало.

Вы знаете, я считаю, что лучше хотя бы что-нибудь. И вообще: лучше, что у нас есть консолидированная поддержка и эти пакеты санкций, в том числе восьмой. Они лишний раз подчеркивают, что нас поддерживают все страны Европы.

Безусловно, нам хотелось бы и большее давление экономическое, большее финансовое давление, большее военное и финансовое пособие, больше информационных программ о российских преступлениях в Украине в мировых медиа, где есть две точки зрения, что вроде бы Украина что-то не то делает. Мы хотели бы этого всего.

Более того, мы хотели бы, чтобы мир понимал фатальность этой войны для Украины. Мы хотели бы, чтобы мир понимал, какую цену мы платим. Мы бы хотели, чтобы мир смотрел больше на наших детей, частично которых вывозят в Россию.

Я там даже делал твит об уполномоченной по делам детей Российской Федерации, которая серьезно говорила, что дети поют украинский гимн, говорят на украинском языке, говорят об украинской литературе и они ненавидят Путина.

Она говорит, что они их перевоспитают – это отвратить геноцид. Это и есть фиксация геноцидного факта. Она говорит, что будут перевоспитывать наших детей, то есть ломать их сознание. Это уже фундаментальные преступления. Но мы хотели бы, чтобы мир реагировал на это более жестко.

Мир реагирует так, как готов реагировать. Украина реагирует на все, как готова реагировать Украина. Мы гораздо более готовы брать на себя ответственность и гораздо жестче отработать эту войну, чем готовый мир.



Михаил Подоляк / Фото ОП

– Об ответственности еще спрошу вас, но сначала об оружии. Не секрет, что Россия является главным поставщиком оружия для Украины, потому что они когда "передислоцируются" и отходят на "более выгодные позиции" или просто, как говорят в народе, убегают - то при этом бросают все на наших украинских территориях.

При этом они же сами говорят на своих телевизорах, что когда берут кого-то из наших военных в плен, то чувствуют себя аборигенами. Когда видят, как оснащены наши ребята, они немного шокированы. "Вторая армия мира" в шоке от того, что есть у наших ребят.

На восьмой месяц войны представитель Пентагона Пат Райдер говорит, что Украине нужно передавать советские танки, – якобы это более целесообразно, чем Западная техника. Я думаю о том, что мы 7-8 месяцев переходим на стандарты НАТО и на технику Европы, а тут вдруг возвращаемся к советской технике. Разве это Европа выделила все, что у нее было?

Европа не выделила все, что у нее есть. Просто нужно работать над тем, чтобы Европа выделила то, что нам нужно, а не то, что у нее есть.

На мой взгляд, нужно уже начинать называть "второй армией мира" только украинскую – это очевидный факт. Какая русская армия вторая? Точно украинский. Просто по количеству она немного меньше, мы же не вкладывали ресурсы в таком объеме в ВПК – это нам не нужно. Только для милитаристских стран нужно столько денег тратить и копить на такое количество оружия, как Россия.

Нам не нужна старая советская техника. Она устарела и неэффективна и неточна. Она наоборот – затягивает войну. Натовский стандарт и ВПК – это должно работать. Оно доказало, что гораздо лучше, чем российское ВПК – это же важно. В том числе с деловой точки зрения.

С точки зрения того, что Россию нужно выбить из этого рынка и чтобы российского оружия больше нигде не было. Пусть у них только есть свои советские танки и чтобы никто его не покупал это. Мы это доказываем, что советское оружие крайне неэффективно.

Эффективно натовское оружие, которое намного более точное, комфортное и технологичное, что позволяет быстро минимизировать свои потери. Это очень важные аспекты. Зачем нам снова говорить о том, чтобы мы снова пересаживались на советскую технику.

В четверг мы открыли много тренинговых центров, где наши военные учатся пользоваться наиболее технологичным оружием стран НАТО. Мы их научим, чтобы они пересели на эти "вованчики"? Нет, это не нужно.

Мы считаем, что все те, кто говорят, что нужно давать советское, должен сказать, что советского уже мало осталось в Европе прежде всего, а это наши ключевые партнеры. Советское осталось в ряде африканских стран или Азии, но там есть россияне, которые очень жестко контролируют определенные страны. Зачем нам взимать это? Мы нашим партнерам объясняем, что есть экспериментальная возможность проверить то или иное оружие, а есть боевое.

Мы для них сегодня делаем ключевое – проверяем, насколько эффективно и оружие, которое необходимо подкорректировать и т.д. Это выгодно НАТО, это выгодно всем странам-производителям того или иного высокотехнологичного оружия. Они посмотрят на то, как она выглядит при такой интенсивности войны. Это очень важные параметры, которые многие понимают. Другое дело – что кто-то хочет выйти и "похайповать", что-то сказать и типа "анализ" провести. Я бы не обращал на это внимание.

Ситуация в Беларуси

- Господин Михаил, таки спрошу вас о Беларуси, потому что смотрю, что Россия предоставила Лукашенко кредит на "импортозамещение" в размере 1,5 миллиарда долларов и в последнее время мы очень много говорим о том, что туда очень много направляет Россия свой военный контингент. 20 тысяч россиян туда поехали для того, чтобы набрать себе по 5 белорусов, которые якобы научат и эта вся армия потом должна открыть "второй фронт" в Украине.

Это все нонсенс. Россияне себя не могут научить, потому как они там белорусов научат? Не будет большого учебного центра в Беларуси. Также у Беларуси нет лояльности местного населения к войне – это ключевой параметр.

То есть Беларусь не будет участвовать и не хочет участвовать, кроме аэродромов и инфраструктуру, которую они отдали. Белорусское общество крайне негативно воспринимает войну и точно не захочет принимать в этом участие, то есть лояльности к этому не будет.

Этот контингент российский – это скорее угроза господину Лукашенко, потому что такое количество абсолютно неконтролируемых российских военнослужащих рано или поздно может привести к тому, что начнется необратимый процесс замены военно-политического руководства Беларуси. Потому что Беларусь будет стараться стоять в стороне, а Путин захочет сменить руководство Беларуси. Такое может быть.



Лукашенко / Фото Associated Press

У нас на этих рубежах есть абсолютно четкая отработка своих оборонительных рубежей. У нас там работает разведка, и мы совершенно четко понимаем, что происходит на территории Беларуси, насколько они готовы зайти с того направления на территорию Украины. Я бы сказал, что нужно спокойно к этому относиться и не паниковать.

Я вообще не думаю, что после 8 месяцев войны с Российской Федерацией у нас есть тот, кто будет паниковать. То есть, если нужно – мы все отработаем, но еще раз подчеркиваю: особого движения Беларуси для участия непосредственно в сухопутной войне и заходить с белорусского направления на территорию Украины мы пока не видим.

– Вы знаете, какая там уже паника, если украинцы на новости о "ядерке" реагируют "оргией на Щекавице". О чем вы говорите, какая паника у украинцев?

Твиты Илона Маска

– Я напоследок еще об Илоне Маске хотела спросить. Я вижу, что он продолжает свою риторику. Маск, который помогает Украине и помогает делам – это одна составляющая, а Маск, который что-то там печатает в твиттер – это другая составляющая.

Со всем тем, снова Илон Маск решил поспорить с американским сенатором Линдси Грэмом. Он написал: "Если вы считаете, что воля народа имеет значение, то вы должны в любом конкретном конфликтном регионе поддерживать волю тех, кто там живет. Большинство украинцев однозначно хочет быть частью Украины, но некоторые восточные части имеют российское большинство и предпочитают". России", – написал на этот раз Маск.

По Маске немного позже скажу, но скажу по вопросу свободы народа. Есть воля украинского народа, суверенная территория Украины, суверенная территория России. Если кто хочет жить по другим правилам, не по украинским, – он в праве выехать на территорию России, которая очень большая, и там себе обустроить свою жизнь по российским стандартам. Это ведь нормально, правильно? Но это не значит, что этот человек должен забрать у суверенного государства часть территории. Это не воля народа.

Я понимаю, что есть некоторые страны, где есть этнические территории. Я не буду называть происходящие там страны, но это этнические территории, где живут не однотипные народы. У нас нет "донбасского народа", у нас нет "херсонского народа", у нас нет "крымского народа", кроме коренных.

У нас нет территорий, где компактно живут какие-нибудь этнические сообщества в том же Луганске. То есть, там есть обычные люди, которые имели гражданство Украины. Так получилось, что они остались в Луганске в 1991 году.

Если вам не нравилось жить в Украине, вы имели возможность выехать в Россию – там много заброшенной территории. Если вы хотели жить в заброшенной стране – нужно было ехать в Российскую Федерацию. Все – точка. Поэтому мы не можем говорить о каком-то "волеизъявлении". В этом нет смысла.

Просто г-н Маск таких деталей не понимает, потому что он живет другими математическими категориями, а здесь не о математике идет речь, а о философии жизни. Это другая составляющая. Относительно Маска – и мое личное...

Да, он вышел с этими твитами и поднял эту тему, он позволил нам зайти в эту тему и "поработать". Это очень важно, на мой взгляд. Мы зашли в тему, которую поднял Маск, отработали ее на аудитории, которая абсолютно аполитична, ориентирована на другие направления и ценности.

Она не понимала все эти политические составляющие: в отношении ООН, войны, территорий, "референдумов" и переговоров. Вот эта миллионная аудитория Маска не знала на самом деле происходящего. И через Маска, меня, Президента, министра иностранных дел и других официальных, неофициальных лиц и волонтеров зашли в эту тему и поработали на аудиторию, которая не услышала бы в противном случае ничего. И это очень хорошо.



Илон Маск / Фото Jeff Kravitz/FilmMagic

Через Маска мы приоткрыли дверь и зашли в другие социальные аудитории, объяснив свои позиции. Они выглядели очень способно и красиво. Таким образом, мы свои цели довели до конца.

– Наверное, нужно пригласить и самого Илона Маска приехать в Украину. Многие зарубежные лидеры показали, что здесь достаточно безопасно, поэтому "добро просим" – приезжайте, посмотрите, мы с удовольствием отвезем вас на Киевщину и покажем вам Бучу, с удовольствием покажем вам уволенную Харьковщину, чтобы вы сами на своем примере убедились, что нет никакого "русского мира" и нет выбора украинцев по отношению к России.

Нет-нет, "русский мир" есть. Это возвращение в нищету, разрушение, пьянство и в "убийства по-пьяному". Вот это "русский мир". "Русский мир" – это отсутствие цивилизации, культуры, языка как такового. Это все и есть "русский мир". Поэтому мы должны понимать, что не нужно легкомысленно относиться. Мы уже показали миру, что такое "русский мир". Это очень важно.

Они считали, что "русский мир" – это балет "Борис Годунов". Мы проделали дополнительную разъяснительную работу, что "русский мир" – это варварство в 21 веке и это очень важно было для мира.