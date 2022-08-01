Об этом заявил 24 каналу бывший уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба. По его словам, так россияне восполняют свою популяцию.

Читайте также Россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма, – разведка

"Оккупанты готовы использовать детей как живой щит"

Кулеба считает, что призывы россиян прикрываться детьми как живым щитом против атак ВСУ не является манипулированием, а прямой угрозой.

Рашисты готовы использовать детей как живой щит,

– подчеркнул он.

По словам бывшего детского омбудсмена, если захватчики сегодня убивают наших военнопленных, то так же поступят с детьми.

Кулеба о вывезенных в россию украинских детях: смотрите видео

"За одного убитого своего солдата забирают 10 украинских детей"

Кулеба отметил, что по последним данным Министерства внутренних дел Украины около 11 тысяч детей были похищены оккупантами. Это то, что государство Украина смогло идентифицировать.

В самой россии, заметил он, заявили об усыновлении более 100 детей-сирот, которые были вывезены из Донбасса.

Если считать тех детей, которые депортированы или похищены в российскую федерацию, на все международные нормы. Так, в принципе, на одного убитого своего солдата они забирают 10 украинских детей,

– подчеркнул Кулеба.

Он добавил, что россияне так пополняют свою популяцию и, имея достаточно серьезную демографическую ситуацию, пытаются русифицировать украинских детей.

Обратите внимание! россияне усиливают свои позиции на Юге, ведь ВСУ продолжают наносить им удары. В Минобороны Британии считают, что россия может усилить Запорожское направление. Свои войска агрессор может перебросить туда из Донбасса.

Больше о похищении россией украинских детей

Похищение украинских детей – одно из наиболее распространенных преступлений россиян в Украине. В июне Украина вернула 44 ребенка, незаконно вывезенных россией.

В Николаеве, как и в любом другом городе, близком к зоне боевых действий, сейчас опасно. Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рекомендует всем родителям вывезти детей подальше от прифронтовых городов.

С целью закрепления своей "власти", оккупанты заставляют молодежь на временно занятых территориях приобщаться к различным пропагандистским организациям. Такие образования призваны насадить пророссийский нарратив среди местного населения.

Вас может заинтересовать – могут ли в россии "убрать" путина: смотрите видео