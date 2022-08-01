Про це заявив 24 каналу колишній уповноважений президента з прав дитини Микола Кулеба. За його словами, так росіяни поповнюють свою популяцію.

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"Окупанти готові використовувати дітей як живий щит"

Кулеба вважає, що заклики росіян прикриватися дітьми як живим щитом проти атак ЗСУ не є маніпулюванням, а прямою погрозою.

Рашисти готові використовувати дітей як живий щит,

– наголосив він.

За словами колишнього дитячого омбудсмена, якщо загарбники сьогодні вбивають наших військовополонених, то так само чинитимуть із дітьми.

Кулеба про вивезених до росії українських дітей: дивіться відео

"За одного вбитого свого солдата забирають 10 українських дітей"

Кулеба зазначив, що за останніми даними Міністерства внутрішніх справ України близько 11 тисяч дітей були викрадені окупантами. Це те, що держава Україна змогла ідентифікувати.

У самій росії, зауважив він, заявили про всиновлення більш ніж 100 дітей-сиріт, які були вивезені з Донбасу.

Якщо рахувати тих дітей, які депортовані або викрадені до російської федерації, попри всі міжнародні норми. То, в принципі, на одного вбитого свого солдата вони забирають 10 українських дітей,

– наголосив Кулеба.

Він додав, що так росіяни поповнюють свою популяцію і, маючи досить серйозну демографічну ситуацію, намагаються русифікувати українських дітей.

Зверніть увагу! росіяни посилюють свої позиції на Півдні, адже ЗСУ продовжують завдавати їм ударів. У Міноборони Британії вважають, що росія може посилити Запорізький напрямок. Свої війська агресор може перекинути туди з Донбасу.

Більше про викрадення росією українських дітей

Викрадення українських дітей – один із найбільш поширених злочинів росіян в Україні. У червні Україна повернула 44 дитини, незаконно вивезених росією.

У Миколаєві, як і в будь-якому іншому місті, яке близьке до зони бойових дій, зараз небезпечно. Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва рекомендує усім батькам вивезти дітей подалі від прифронтових міст.

З метою закріплення своєї "влади", окупанти примушують молодь на тимчасово зайнятих територіях долучатись до різноманітних пропагандистських організацій. Такі утворення покликані насадити проросійський наратив серед місцевого населення.

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