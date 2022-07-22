Зокрема, росія активно вживає заходів щодо так званого "військово-патріотичного виховання" української молоді на Херсонщині, де невдовзі загарбники планують провести псевдореферендум. Механізми пропаганди застосовуються й проти старшого покоління.

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росіяни намагаються закріпити ідею "русского міра" на тимчасово окупованих територіях України

За даними Головного управління розвідки Міноборони України, одним з головних елементів політики насаджування проросійського світогляду серед української молоді на тимчасово окупованих територіях є так зване "військово-патріотичне виховання".

З цією метою там активно формуються так звані "громадські організації" на кшталт "молодиє строїтєлі Хєрсонской області", "молодьож Хєрсона" тощо. Участь у них української молоді дедалі частіше набуває примусового характеру.

Водночас старше покоління регіону окупанти залучають до таких нових пропагандистських формувань, як "саюз матєрєй Хєрсонскай області" та "арганізация вєтєранов Хєрсонскай області".

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Створюють картинку масової підтримки окупаційного режиму

Намагаючись сформувати картинку масової підтримки місцевою молоддю окупаційного режиму, загарбники активно пропагують участь в організованому міносвіти росії проєкті "твой шаг".

Тим часом федеральне агентство зі справ молоді росії анонсувало проведення на тимчасово окупованих українських територіях загальноросійських дитячо-юнацьких конкурсів "планєта больших пєрємєн" та "большая пєрємєна".

На запрошення представників санкт-петербурзького відділення всеросійського так званого "військово-патріотичного" руху "юнармія", 31 липня "юнармійці" з квазіреспубліки "днр" візьмуть участь у головному військово-морському параді у Санкт-Петербурзі.

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