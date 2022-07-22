Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів артилерист із позивним "Оскар". Він воює у складі 24 окремої механізованої бригади імені короля Данила. Хлопець пройшов багато гарячих точок на Луганщині.

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Він визнає – стратегія росіян чимось схожа на комп'ютерні ігри. Відбивати такі атаки нелегко – хлопці продовжують боротися за кожен метр української землі.

Зібралися, атакують, відступають – і знову те саме

"Оскар" порівняв регулярні атаки російських окупантів з так званими хвилями у комп'ютерних іграх. Вони приходять, їх добряче відбивають, а потім бойові дії повторюються знову і знову.

Я навів би таку аналогію. Я – фанат онлайн-ігор, стрілялок. Там є хвилі противника. І ось такими хвилями вони наступали: зібрався ударний кулак з броньованою технікою, і наступають, – розповів "Оскар".

Одна хвиля зібралася – українські військові її знищили. Окупанти відступають, збираються на нараду, продумують тактику і знову лізуть вперед.

"Оскар" визнає, що інколи це бувало дійсно нескінченно. Окупанти все набирали нові сили, підтягували резерви, аж доки не виснажувалися. Українські військові ж героїчно втримували позиції та завдавали серйозних втрат окупантам. Буває складно, але захисники завжди борються до останнього снаряду.

Звісно, що перерви між боями деколи траплялися. Але це важко було спрогнозувати. Зазвичай росіяни постійно намагалися у якийсь зі способів "промацувати" кожен з напрямків щодо слабких місць оборони, особливостей рельєфу тощо – чи розвідкою, чи своїми безпілотниками.

"Для нас бій не закінчувався і не закінчується. У будь-який момент треба бути готовим, що буде новий наступ, який доведеться відбивати", – наголошує "Оскар".

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