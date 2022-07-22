Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал артиллерист с позывным "Оскаром". Он воюет в составе 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила . Парень прошел много горячих точек в Луганской области.

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Он признает – стратегия россиян чем-то похожа на компьютерные игры . Отбивать такие атаки нелегко – ребята продолжают бороться за каждый метр украинской земли.

Собрались, атакуют, отступают – и снова тоже самое

"Оскар" сравнил регулярные атаки российских кафиров с так называемыми волнами в компьютерных играх. Они приходят, их изрядно отбивают, а затем боевые действия повторяются снова и снова.

Я бы привел такую аналогию. Я – фанат онлайн-игр, стрелялок. Там есть волны противника. И вот такими волнами они наступали: собрался ударный кулак с бронированной техникой и наступают, – рассказал "Оскар".

Одна волна собралась – украинские военные ее уничтожили. оккупанты отступают, собираются на совещание, продумывают тактику и снова лезут вперед.

"Оскар" признает, что иногда это бывало действительно бесконечно. Оккупанты все набирали новые силы, подтягивали резервы, пока не истощались . Украинские военные же героически удерживали позиции и наносили серьезные потери оккупантам. Бывает сложно, но защитники всегда сражаются до последнего снаряда.

Конечно, перерывы между боями иногда случались. Но это было трудно спрогнозировать. Обычно россияне постоянно пытались каким-то из способов "прощупывать" каждое из направлений относительно слабых мест обороны, особенностей рельефа и т.п. - разведкой или своими беспилотниками.

" Для нас бой не заканчивался и не заканчивается . В любой момент надо быть готовым, что будет новое наступление, которое придется отбивать", – отмечает "Оскар".

Интересное интервью с украинским защитником "Оскаром": смотрите видео

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