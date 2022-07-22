Об этом в эксклюзивном интервью 24 каналу рассказал военнослужащий 24 бригады имени короля Даниила с позывным "Оскар". Он также отметил, что те родители, которые не заботятся о себе, должны заботиться о своих детях.

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Дети на линии столкновения есть, это правда. Я не знаю, как назвать таких родителей. Ведь дети не выбирают в какой семье родиться и это очень больно,

– говорит "Оскар".

"Мне, как военному, очень не хватает закона о принудительной эвакуации, например – хотя бы на 10 или 20 километров от переднего края, потому что очень жаль, когда снаряды прилетают в дома, где есть детки", – отмечает военнослужащий.

Полное интервью с украинским защитником "Оскаром": смотрите видео

Почему эвакуация важна

Украинская сторона проводила эвакуацию из Попасной, в частности, с конца февраля до конца мая, пока была возможность. После того, как россияне захватили город, такая возможность пропала.

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