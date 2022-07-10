Гідну відсіч ворогові дали артилеристи бригади. Вони спочатку зупинили окупантів, а потім знищили їх. Про це стало відомо 9 липня.

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ЗСУ ліквідували 15 танків та БМП росіян

Такого успіху українські захисники досягли на Луганщині.

Артилеристи Королівської бригади розбивають колону російських окупантів. На відео – півтора десятка російських танків та БМП на Луганщині, яких накриває наша арта. Цю колону спочатку зупинили, а надалі знищили,

– мовиться в повідомленні.

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Останні новини про успіх ЗСУ

На Херсонщині 9 липня ворожа ДРГ намагалась прорватися в районі Ольгиного на Херсонщині. Проте українські військові дали їм відсіч. Ще одну російську диверсійно-розвідувальну групу українські військові зупинили біля Петрівки на Харківщині. Її ЗСУ повністю розбили.

Українські зенітники збили три ворожі безпілотники. Один зенітний ракетний полк збили 8 липня, ще два – 9 липня. Цікаво, що останнє "приземлення" ворожих БПЛА здійснив офіцер зенітного ракетного полку, який святкує День народження. Він лише цього року закінчив вищий військовий навчальний заклад.

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