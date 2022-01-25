Откровенный шантаж предприятий: псевдоэкологам грозит уголовная ответственность за "экотеррор"

В Украине могут ввести уголовную ответственность за "экотерроризм". Будут карать псевдоэкологов, которые под видом борьбы за чистую окружающую среду, откровенно шантажируют промышленные и другие предприятия, которые в отличие от "активистов" вкладывают миллионы гривен в сохранение окружающей среды.

Ситуация, по словам предпринимателей, уже приобрела угрожающие масштабы. Между тем, настоящих загрязнителей экологические службы не замечают. Так, в Закарпатье состояние окружающей среды постоянно ухудшается. Из рек вылавливают тонны пластика, а такие пластиковые пробки в Боржаве повторяются из года в год.

Такими темпами, если мы так будем относиться к нашей окружающей среде, то будем нырять не в реки с прозрачной чистой водой, а в реки с пластиком и разными бытовыми отходами.

– заметил руководитель ОО "Экологическое Движение "Цветные Баки" Виктор Бучинский.

Мусора скопилось так много, что активистам приходится работать в сложных погодных условиях зимы. Мусорные пробки уже угрожают соседним государствам.

"Мы не знаем когда будет очередной паводок, но ожидаемо – когда растает снег, то есть вода поднимется и эта пробка может снова попасть к нашим соседям в Венгрию", – сообщил Виктор Бучинский.

Активисты понимают, что впоследствии мусор прибудет и нужно чистить реку снова. И такие стихийные свалки накапливаются не только в Закарпатье, а по всей Украине. Экологи констатируют – возле каждого города, городка, села есть места, куда просто сбрасывают бытовые отходы.

Люди просто спонтанно и хаотично увозят свои бытовые отходы. Иногда бывает, что такие объекты создаются местными общинами, поселковыми советами, но очень часто не отвечают элементарным требованиям таких объектов. То есть просто отводится какой-то земельный участок, который загромождается отходами и длится годами и десятилетиями. К сожалению, такая ситуация у нас везде,

– рассказал эколог Александр Соколенко.

Такая ситуация происходит из-за отсутствия системы сортировки и сбора мусора, как в странах ЕС. Там человек, который выбросит отходы в неотведенном месте, получит большой штраф. А за больший ущерб окружающей среде назначают более суровые наказания. У нас же под пристальным контролем только предприятия. Их постоянно штрафуют. Даже, несмотря на многомиллионные инвестиции в сохранение окружающей среды, миллиардные программы по модернизации производства, образовательные компании и экологические акции.