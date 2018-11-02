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      Откровенный расизм: в Украине известная сеть магазинов попала в скандал

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      Сеть магазинов "Эльдорадо" попала в скандал из-за расистской рекламы
      Сеть магазинов "Эльдорадо" попала в скандал из-за расистской рекламы / Фото из соцсетей

      В одном из магазинов электроники "Эльдорадо" в Украине сняли на фото рекламный постер, на котором изображен афроамериканец. Очевидно, актер позировал для рекламы из-за цвета своей кожи, ведь постер сообщает о Черной пятнице.

      Соответствующее фото в Facebook публиковала руководитель направления креативного маркетинга и коммуникаций Taryan Group Нина Мищенко.

      Она выразила возмущение относительно этой расистской рекламы, и Мищенко поддержали в комментариях другие пользователи. Так, люди называют рекламу тупой и жестокой.

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      Один из пользователей добавил, что в "Эльдорадо" уже отреагировали на возмущение по поводу инцидента. Пользователь опубликовал скриншот официального ответа компании.

      "Мы действительно считаем, что использование чернокожего актера не является проявлением расизма", – заявили в "Эльдорадо" и добавили, что "никакого предубеждения или дискриминации наша реклама не содержит".

      Реакция "Эльдорадо" на скандал

      Отметим, что на официальном сайте "Эльдорадо" размещена похожая реклама.

      Реклама
      Скриншот рекламы на официальном сайте "Эльдорадо"

      Теги: Новости Украины Реклама Скандал
      Источник: 24 канал
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