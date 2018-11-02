Откровенный расизм: в Украине известная сеть магазинов попала в скандал

В одном из магазинов электроники "Эльдорадо" в Украине сняли на фото рекламный постер, на котором изображен афроамериканец. Очевидно, актер позировал для рекламы из-за цвета своей кожи, ведь постер сообщает о Черной пятнице.

Соответствующее фото в Facebook публиковала руководитель направления креативного маркетинга и коммуникаций Taryan Group Нина Мищенко.

Она выразила возмущение относительно этой расистской рекламы, и Мищенко поддержали в комментариях другие пользователи. Так, люди называют рекламу тупой и жестокой.

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Один из пользователей добавил, что в "Эльдорадо" уже отреагировали на возмущение по поводу инцидента. Пользователь опубликовал скриншот официального ответа компании.

"Мы действительно считаем, что использование чернокожего актера не является проявлением расизма", – заявили в "Эльдорадо" и добавили, что "никакого предубеждения или дискриминации наша реклама не содержит".

Реакция "Эльдорадо" на скандал

Отметим, что на официальном сайте "Эльдорадо" размещена похожая реклама.



Скриншот рекламы на официальном сайте "Эльдорадо"