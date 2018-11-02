Відвертий расизм: в Україні відома мережа магазинів потрапила у скандал

В одному з магазинів електроніки "Ельдорадо" в Україні зняли на фото рекламний постер, на якому зображений афроамериканець. Очевидно, актор позував для реклами через колір своєї шкіри, адже постер повідомляє про Чорну п’ятницю.

Відповідне фото у Facebook публікувала керівниця напрямку креативного маркетингу і комунікацій Taryan Group Ніна Міщенко.

Вона висловила обурення щодо цієї расистської реклами, і Міщенко підтримали в коментарях інші користувачі. Так, люди називають рекламу тупию і жорстокою.

Читайте також: Історія расової дискримінації: чому не можна допусти повернення расизму

Один з користувачів додав, що в "Ельдорадо" вже відреагували на обурення щодо інциденту. Користувач опублікував скріншот офіційної відповіді компанії.

"Ми дійсно вважаємо, що використання чорношкірого актора не є проявом расизму", – заявили в "Ельдорадо" і додали, що "жодного упередження або дискримінації наша реклама не містить".



Реакція "Ельдорадо" на скандал

Зазначимо, що на офіційному сайті "Ельдорадо" розміщена схожа реклама.



Скріншот реклами на офіційному сайті "Ельдорадо"