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      Відвертий расизм: в Україні відома мережа магазинів потрапила у скандал

      2207 Читать новость на русском
      Мережа магазинів "Ельдорадо" потрапила у скандал через расистську рекламу
      Мережа магазинів "Ельдорадо" потрапила у скандал через расистську рекламу / Фото з соціальних мереж

      В одному з магазинів електроніки "Ельдорадо" в Україні зняли на фото рекламний постер, на якому зображений афроамериканець. Очевидно, актор позував для реклами через колір своєї шкіри, адже постер повідомляє про Чорну п’ятницю.

      Відповідне фото у Facebook публікувала керівниця напрямку креативного маркетингу і комунікацій Taryan Group Ніна Міщенко.

      Вона висловила обурення щодо цієї расистської реклами, і Міщенко підтримали в коментарях інші користувачі. Так, люди називають рекламу тупию і жорстокою.

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      Один з користувачів додав, що в "Ельдорадо" вже відреагували на обурення щодо інциденту. Користувач опублікував скріншот офіційної відповіді компанії.

      "Ми дійсно вважаємо, що використання чорношкірого актора не є проявом расизму", – заявили в "Ельдорадо" і додали, що "жодного упередження або дискримінації наша реклама не містить".


      Реакція "Ельдорадо" на скандал

      Зазначимо, що на офіційному сайті "Ельдорадо" розміщена схожа реклама.

      Реклама
      Скріншот реклами на офіційному сайті "Ельдорадо"

      Теги: Новини України Скандал Реклама
      Джерело: 24 канал
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