Открыли огонь с наступлением темноты: 7 лет от боев на МПП "Изварино"

Международный пункт пропуска "Изварино" на Луганщине, ежедневно пропускал граждан через границу. Но 20 июня 2014 года с наступлением темноты боевики напали на украинских пограничников.

7 лет назад боевики несколько раз пытались захватить международный пункт пропуска на Луганщине. Именно июнь 2014 года изменил жизнь пограничников и местных жителей.

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Боевики несколько раз нападали на пункт пропуска

В начале июня 2014 года сепаратисты выдвинули ультиматум – чтобы наши пограничники оставили пункт пропуска до вечера.

Когда их требования не выполнили, то они пытались переманить на свою сторону правоохранителей. Это им также не удалось. Тогда 8 июня они впервые обстреляли пункт пропуска "Изварино". Украинские пограничники дали отпор.

События 20 июня 2014 года: хронология

20 июня, после наступления темноты, ориентировочно в 21 час боевики подъехали к пункту пропуска на автомобилях и открыли огонь по составу пограничного наряда.

Тогда украинские охранники границы сразу эвакуировали в безопасные места гражданских лиц, которые были на КПП "Изварино".

После этого пограничники переместились на заранее подготовленные огневые позиции и приняли бой. Тогда враг стрелял из подствольных гранатометов, минометов и пушек.

Правоохранители до последнего патрона вели бой, не отступая ни на шаг. Но после долгого противостояния охранники госграницы вынуждены были под натиском противника отступить…,

– вспомнили пограничники.

В ночь с 20 на 21 июня 2014 года пограничники, уничтожив технику и вооружение, покинули пункт пропуска.

Как вспоминали в 2016 году, тогда боевики ранили 5 украинских пограничников.

"После этого "Изварино" несколько раз было под контролем то нашей стороны, то террористов. С 7 августа 2014 там хозяйничают боевики. Вскоре стали появляться сообщения, что именно через него проходят "гумконвои" из России", – рассказали в Госпогранслужбе.

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19 июня боевики обстреляли Авдеевку из крупнокалиберных пулеметов. Огонь открыли с окраины оккупированного Каштанового. Пострадал гражданский.

По состоянию на 18 июня украинская разведка сообщила, что на границе с Украиной до сих пор караулят 94 тысячи российских военных.

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