Детским оздоровительным лагерям в Украине не позволяют возобновлять работу. Все из-за высокого риска заражения инфекционными болезнями, а среда с детьми обычно этому способствует. На фоне роста больных коронавирусом в Украине и продолжения адаптивного карантина, в Минздраве считают позицию с детскими лагерями правильной.

Об этом во время брифинга Минздрава 30 июня рассказал глава ведомства Максим Степанов, пишет 24 канал.

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Более того, открытие детских оздоровительных лагерей ранее 31 июля этого года может расцениваться как нарушение закона.

Запрещено до 31 июля 2020 года. Это было решение правительства о запрете открытия детских лагерей и детских баз отдыха. Любое открытие до этой даты – это уже является существенным нарушением закона,

– сказал Степанов.

Детские лагеря и карантин: почему заведения не возобновляют работу

В Украине продолжается адаптивный карантин из-за пандемии коронавируса. Эпидемиологическая ситуация в государстве оставляет желать лучшего, в июне были зафиксированы несколько антирекордов суточного прироста больных и госпитализированных с COVID-19.

Поэтому в правительстве не спешат открывать летние детские лагеря. В предыдущие годы именно там летом фиксировали вспышки инфекционных заболеваний. Ведь детское окружение – идеальная среда для распространения инфекционных болезней. Следовательно, риск подхватить коронавирус в таком заведении – высокий.

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