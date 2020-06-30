Открытие детских лагерей до 31 июля будет считаться незаконным
Детским оздоровительным лагерям в Украине не позволяют возобновлять работу. Все из-за высокого риска заражения инфекционными болезнями, а среда с детьми обычно этому способствует. На фоне роста больных коронавирусом в Украине и продолжения адаптивного карантина, в Минздраве считают позицию с детскими лагерями правильной.
Об этом во время брифинга Минздрава 30 июня рассказал глава ведомства Максим Степанов, пишет 24 канал.
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Более того, открытие детских оздоровительных лагерей ранее 31 июля этого года может расцениваться как нарушение закона.
Запрещено до 31 июля 2020 года. Это было решение правительства о запрете открытия детских лагерей и детских баз отдыха. Любое открытие до этой даты – это уже является существенным нарушением закона,
– сказал Степанов.
Детские лагеря и карантин: почему заведения не возобновляют работу
- В Украине продолжается адаптивный карантин из-за пандемии коронавируса. Эпидемиологическая ситуация в государстве оставляет желать лучшего, в июне были зафиксированы несколько антирекордов суточного прироста больных и госпитализированных с COVID-19.
- Поэтому в правительстве не спешат открывать летние детские лагеря. В предыдущие годы именно там летом фиксировали вспышки инфекционных заболеваний. Ведь детское окружение – идеальная среда для распространения инфекционных болезней. Следовательно, риск подхватить коронавирус в таком заведении – высокий.
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- Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций под председательством премьер-министра Дениса Шмыгаля 16 июня приняла решение о нецелесообразности открытия детских оздоровительных лагерей раньше 1 июля этого года.
- Впоследствии министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что их точно не откроют 31 июля. Он пояснил, что дети будут приезжать в детские лагеря из разных регионов, в которых разная эпидемиологическая ситуация, что может способствовать распространению коронавируса между регионами Украины.
- Ранее президент Зеленский попросил тщательно изучить вопрос о возобновлении работы детских лагерей и провести их аудит.