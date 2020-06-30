Дитячим оздоровчим таборам в Україні не дозволяють відновлювати роботу. Все через високий ризик зараження інфекційними хворобами, а середовище з дітьми зазвичай цьому сприяє. На тлі зростання хворих на коронавірус в Україні та продовження адаптивного карантину у МОЗ вважають позицію з дитячими таборами правильною.

Про це під час брифінгу МОЗ 30 червня розповів очільник відомства Максим Степанов, пише 24 канал.

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Ба більше – відкриття дитячих оздоровчих таборів раніше 31 липня цього року може розцінюватися як порушення закону.

Заборонене до 31 липня 2020 року. Це було рішення уряду щодо заборони відкриття дитячих таборів та дитячих баз відпочинку. Будь-яке відкриття до цієї дати – це вже є суттєвим порушення закону,

– сказав Степанов.

Дитячі табори і карантин: чому заклади не відновлюють роботу

В Україні триває адаптивний карантин через пандемію коронавірусу. Епідеміологічна ситуація у державі залишає бажати кращого, у червні були зафіксовані кілька антирекордів добового приросту хворих та госпіталізованих з COVID-19.

Тож в уряді не поспішають відкривати літні дитячі табори. Попередніми роками саме там влітку фіксували спалахи інфекційних захворювань. Адже дитяче оточення – ідеальне середовище для поширення інфекційних хвороб. Відтак, ризик підхопити коронавірус у такому закладі – високий.

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