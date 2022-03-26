Открытие других фронтов очень помогло бы Украине: Данилов о Карабахе, Калининграде и Курилах

Алексей Данилов считает, что открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территориях других стран очень помогло бы Украине в борьбе против страны-террориста. Речь идет прежде всего о Курилах, Карабахе и Калининграде.

Об этом секретарь СНБО сообщил в эфире телемарафона единых новостей 26 марта. 24 канал передает детали.

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Ситуация на конфликтных территориях других стран с Россией

Алексей Данилов рассказал, что после того, как Нагорный Карабах ввел на своей территории военное положение 26 марта, там "и действительно что-то активно происходит". Сегодня Армения обращалась в Россию, чтобы страна-агрессор помогла войсками, однако вся российская армия оттуда вышла и отправилась на войну против Украины еще на прошлой неделе.

25 марта Азербайджан начал наступление в Карабахе. Армения просит Россию увеличить там количество военных. Стабильность в этом конфликтном регионе должны обеспечивать именно российские "миротворцы", однако они не стали предотвращать эскалацию.

Кроме того, Данилов обратил внимание на заявление Японии по поводу независимости четырех островов Курильской гряды в составе непосредственно Японии. После него Россия начала на оккупированных с 1945 года японских островах военные учения, однако Данилов убеждает, что количество военных там очень мало, ведь почти все резервы живой силы страна-террорист отправила на войну против Украины.

Чем закончится эта ситуация, пока неизвестно. Но если для России будут открываться дополнительные фронты, которые она сама искусственно создала собственными действиями, они нам будут очень качественно помогать,

– подчеркнул секретарь СНБО.

К слову, Данилов также подчеркнул, что если бы все страны, понесшие потери территорий из-за российской агрессии в течение истории, сейчас занялись их возвращением, то России было бы чем заняться, кроме как бомбить украинские города и села, убивать наших женщин и детей. Здесь чиновник упомянул Молдову (Приднестровье), Грузию (Абхазия и Южная Осетия) и Польшу (Калининградская область).

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