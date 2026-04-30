Когда Украина откроет своё воздушное пространство для самолетов: вице-премьер Кулеба назвал важное условие

Вице-премьер-министр Алексей Кулеба заявил, что Украина не ждет формального завершения войны для того, чтобы начать думать об авиации. Он подчеркнул, что вопрос безопасности является ключевым в принятии решения об открытии неба.

Об этом министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил в комментарии 24 Каналу.

Когда Украина сможет открыть небо для самолетов?

По словам Кулебы, в Украине уже действует рабочая группа и есть соответствующие сценарии относительно возможного открытия неба для гражданской авиации. Он отметил вопрос безопасности в принятии решения.

Важно не создавать иллюзий. Решение об открытии неба – это исключительно вопрос безопасности, а не готовности отдельного аэропорта или заявлений отдельных компаний,

– заявил Кулеба.

Вице-премьер-министр отметил, что важным нюансом остается защита воздушного пространства системами ПВО. Он отметил, что Украина работает над собственными протоколами и постоянно анализирует угрозы.

Алексей Кулеба объяснил, что Украина все время готовится, чтобы в нужный момент быстро восстановить полеты, но открыть небо можно будет только тогда, когда это будет полностью безопасно.

Что еще известно о возможном открытии неба над Украиной?

Авиаэксперт Богдан Долинце рассказал 24 Каналу, что создание Министерством развития общин и территорий Рабочей группы, авиакомпаний и профильных органов для восстановления полетов не свидетельствует о скором открытии авиапространства в Украине.

Авиакомпании, такие как SkyUp, признают сложность открытия аэропортов из-за угроз безопасности, но надеются на возвращение на рынок.

Также Министерство развития общин и территорий Украины в комментарии 24 Каналу объяснило, что возобновление работы аэропортов возможно только при условии обеспечения полной безопасности для гражданской авиации.