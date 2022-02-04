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Сейм Польши одобрил резолюцию относительно Украины

Источник: твиттер Андрея Дещицы

Верхняя палата Сейма Польши единогласно одобрила резолюцию в поддержку Украины на фоне стягивания российских войск к нашим границам. В документе подчеркнули, что "Украина столкнулась со смертельной опасностью".

Очень важно, чтобы польские власти надежно поддерживали нашего соседа, ведь нет безопасной Польши без независимой Украины,

– говорится в резолюции.

Сенат также поддержал предоставление Украине политической и финансовой помощи, в том числе оружия. Депутаты добавили, что Польша вместе с другими странами НАТО примет участие в обучении украинских военных.

Польские политики подчеркнули, что диалог с Россией возможен, однако он не может проходить с военным шантажом.

Полный текст резолюции / Фото Андрея Дещицы

Реакция Украины

В Верховной Раде Украины поблагодарили польских коллег за поддержку. Заместитель председателя парламента Елена Кондратюк подчеркнула, что друзья познаются в беде и объединяются перед самыми большими угрозами и вызовами. Руслан Стефанчук отметил, что такими действиями Варшава показывает свою солидарность с Киевом.

Спасибо нашим друзьям за поддержку и солидарность,

– добавил председатель Верховной Рады.

В Китае стартовали Олимпийские игры-2022

Источник: 24 канал

В Пекине на стадионе "Птичье гнездо" прошла церемония открытия зимних Олимпийских игр-2022. В ней приняли участие 95 стран, среди которых и Украина.

Интересно! Столица Китая стала первым городом, принявшим и летнюю, и зимнюю Олимпиаду. Ведь в 2008 году в Пекине прошли летние Олимпийские игры.

В Китае прошла церемония открытия Олимпийских игр / Фото Getty Images

Парад спортсменов в Пекине / Фото Getty Images

Парад спортсменов традиционно открыла Греция. Из Украины на стадион вышли девять спортсменов. Флаг несли олимпийский чемпион 2018 года по фристайлу Александр Абраменко и фигуристка Александра Назарова. Торжества длились около 2 часов, а в конце зажгли Олимпийский огонь.

Кстати, из-за карантинных ограничений на Олимпиаде-2022 не будет иностранных болельщиков, а только местные.

Украинская сборная на открытии Олимпиады / Фото Getty Images

Курьез с Путиным

Президент России Владимир Путин решил сделать вид, что спит, когда выходила украинская сборная. Кадр с закрытыми глазами главы Кремля сразу подхватили иностранные и украинские СМИ.

Кстати, российское телевидение в этом году показало выход сборной Украины. А ведь на летней Олимпиаде его перебили рекламой.

В то же время, американский комментатор, объявляя выход украинских олимпийцев, вспомнил о многотысячном войске агрессора возле границ Украины.

Смотрите видео, как Путин "уснул" при выходе сборной Украины: видео

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Шкарлета могут отправить в отставку

Источник: фейсбук Инны Совсун

Скандал из-за выборов президента Киево-Могилянской академии продолжается. Нардеп от партии "Голос" Инна Совсун подала в Верховную Раду проект постановления об увольнении Сергея Шкарлета с должности министра образования. Политик отметила, что поддерживает требования студентов несмотря на то, что новые выборы в вузе отменили.

Премьер-министр должен на это отреагировать. Ведь проблема заключается не только в том, что произошло вмешательство в автономию Могилянки, но и в том, что за два года на должности Шкарлет так и не продемонстрировал ни одного видения и понимания, что делать с системой образования,

– отметила Совсун.

Политик добавила, что направила проект постановления для подписания всем народным депутатам.

Студенты не разойдутся, пока министра не уволят

4 января студенты Киево-Могилянской академии пришли под здание Кабинета Министров с требованием отставки Шкарлета. Они скандировали: "Шкарлета на помойку", а в руках держали плакаты с надписями: "Шкарлет = Табачник", "Война с Могилянкой – приговор министерству", "Временный Министр – Могилянка вечная", "Зачем мне система, которая работает против меня" и тому подобное.



Протест студентов под Кабмином / Фото Суспільне

Смотрите видео с протеста студентов:

Молодежь встретилась со Шмыгалем

Студенты отказались ходить на пары и объявили, что будут протестовать до тех пор, пока Шкарлета не уволят. После того представители студенческого самоуправления встретились с премьер-министром Денисом Шмигалем. Политик заверил молодежь, что он на их стороне и поддерживает автономию университетов.

Студенты договорились с премьером, что предоставят письменное обращение об отставке министра образования. После этого Шмыгаль начнет политические консультации с Верховной Радой относительно проверки этого запроса.

На проверку всех фактов может уйти несколько недель. Могилянка в течение всего этого времени будет бастовать – пока наше финальное обращение об отставке Шкарлета не будет выполнено,

– заявил член Могилянского сообщества Николай Рыбытва.



Студенты встретились с премьер-министром / Фото Дениса Шмигаля

Почему протестуют студенты

Киево-Могилянская академия провела выборы президента. Однако во время голосования в помещение ворвались неизвестные люди в масках и повредили урны.

Победителем голосования стал экс-министр образования и науки, экс президент НаУКМА Сергей Квит. Однако МОН решило не признавать эти выборы и назначило новые.

Именно поэтому и возмутились студенты и вышли на протест. Впоследствии приказ министерства о перевыборах отменили. Однако активисты так и не разошлись, ведь они требуют и отставки Сергея Шкарлета.

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Печальное поражение Украины в матче с Россией

Источник: 24 канал

Сборная Украины сыграла в полуфинале Евро-2022 по футзалу против России. К сожалению, наши игроки проиграли со счетом 2:3. Теперь украинские футболисты сразятся за третье место.

Российским спортсменам удалось забить быстрый гол и мяч после рикошета дезориентировал голкипера Украины Кирилла Ципуна и влетел в сетку ворот. Поэтому первым счет открыли, к сожалению, россияне. На 15-й минуте они удвоили преимущество.

Уже через минуту сборная Украины сократила отставание. Нашей команде удался эффектный розыгрыш, который ударом в угол ворот закончил Евгений Серый. Второй гол Украины забил Даниил Абакшин. Впрочем, победа все равно была за противником.

Смотрите видео гола Украины в ворота россиян:

Зеленский подбодрил сборную

Президент Владимир Зеленский в своем твиттере поблагодарил футболистов за "характер и классную игру". Он подчеркнул, что Украина ждала полуфинала футзального Евро 17 лет. Поэтому спортсмены – наши герои. "Верим – путь в финал будет значительно короче", – подытожил глава государства.