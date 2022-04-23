Открытие посольства, санкции и военная поддержка: о чем Джонсон договорился с Зеленским

Одним из наиболее мощных союзников Украины является Великобритания. Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Борис Джонсон обсудили новые договоренности.

Джонсон сообщил, что рассказал Зеленскому о новых шагах поддержки Украины. Она касается нескольких секторов.

К теме Зеленский и Джонсон договорились о поставках Украине тяжелого вооружения

Мы оказываем дальнейшую военную помощь, в том числе защищенные транспортные средства. Ввели новые санкции против военнослужащих России. Мы снова откроем наше посольство в Киеве, демонстрируя нашу солидарность с украинским народом,

– сказал Джонсон.

По его словам, правительство Великобритании также помогает собирать доказательства военных преступлений.

Джонсон подчеркнул, что Россия должна отвечать за свои действия.

Вас может заинтересовать, что Джонсон думает о мирных переговорах: смотрите видео