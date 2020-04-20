Открытие границ в Европе: в Чехии говорят о еще годе карантина

Границы Чехии должны быть закрытыми еще хотя бы год, чтобы не было новой вспышки коронавируса. Людям не надо ездить в другие страны, где много инфицированных, и привозить заразу назад в Чехию.

Об этом президент страны Милош Земан говорил 19 апреля в эфире пражской радиостанции frekvence1.

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Государственные границы должны оставаться закрытыми по крайней мере еще один год. Иначе зарубежные поездки могут привести к новой волне эпидемии,

– заявил Земан.

Лучше в период летних отпусков, как говорит Земан, "наслаждаться красотой чешских пейзажей". Президент готов стать примером и поехать отдыхать в Высочинский край на юго-востоке Чехии.

Таким образом Земан отреагировал на заявление министра здравоохранения Чехии Адама Войтеха: тот предложил частично снять ограничения и разрешить чехам ездить в страны с низким уровнем распространения COVID-19 – Словакию или Хорватию. Впрочем, этот вопрос не будут обсуждать в правительстве ранее мая.

Местные туристические фирмы, к слову, просят правительство назвать хотя бы ориентировочные сроки открытия границ . Ведь этот бизнес на грани полного краха. Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек в ответ пояснил, что правительство планирует в понедельник рассмотреть вопрос об открытии границ только для чешских предпринимателей.

Коронавирус в Чехии по состоянию на 20 апреля зафиксировали у 6746 человек, из которых 1298 вылечились, а 186 – умерли. Население Чехии составляет примерно 11 миллионов человек.

Чехия, напомним, полностью закрыла границы с 16 марта (даже покинуть страну граждане могут только по специальным разрешениям). А с 12 марта там действует режим чрезвычайной ситуации.