Відкриття кордонів у Європі: у Чехії говорять про ще рік карантину

Кордони Чехії повинні бути закритими ще хоча б рік, аби не було нового спалаху коронавірусу. Людям не треба їздити до інших країн, де багато інфікованих, і привозити заразу назад до Чехії.

Про це президент країни Мілош Земан говорив 19 квітня в ефірі празької радіостанції frekvence1.

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Державні кордони повинні залишатися закритими принаймні ще один рік. Інакше закордонні поїздки можуть призвести до нової хвилі епідемії,

– заявив Земан.

Краще у період літніх відпусток, як каже Земан, "насолоджуватися красою чеських пейзажів". Президент готовий стати взірцем та поїхати відпочивати до Височинського краю на південному сході Чехії.

У такий спосіб Мілош Земан відреагував на заяву міністра охорони здоров'я Чехії Адама Войтеха: той запропонував частково зняти обмеження і дозволити чехам їздити в країни з низьким рівнем поширення COVID-19 – Словаччину чи Хорватію. Утім, це питання не будуть обговорювати в уряді раніше травня.

Місцеві туристичні фірми, до слова, просять уряд назвати хоча б орієнтовні терміни відкриття кордонів. Адже цей бізнес на грані повного краху. Міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржічек у відповідь пояснив, що уряд планує в понеділок розглянути питання про відкриття кордонів лише для чеських підприємців.

Коронавірус у Чехії станом на 20 квітня зафіксували у 6746 людей, з яких 1298 вилікувалися, а 186 – померли. Населення Чехії – приблизно 11 мільйонів людей.

Чехія, нагадаємо, повністю закрила кордони з 16 березня (навіть покинути країну громадяни можуть тільки за спеціальними дозволами). А з 12 березня там діє режим надзвичайної ситуації.



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