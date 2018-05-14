Открытие Керченского моста – это имиджевый проект Путина, – эксперт

Эксперт Майдана иностранных дел Андрей Клименко считает, что открытие Крымского моста и та огромная сумма, которая была потрачена на этот проект, показывает имидж Владимира Путина.

Такое мнение он высказал в прямом эфире 24 Канала.

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По словам эксперта, украинский департамент иностранных дел сначала верил в реализацию проекта моста, так как Россия была серьезно настроена. "Россияне лучше откажутся от хлеба с маслом, но мост все же построят", – сказал Клименко.

Именно героизм украинских патриотов заставил Путина потратить около 15 миллиардов долларов на такой дорогостоящий проект, и еще будет потрачено очень много на его содержание,

– рассказал эксперт.

Андрей Клименко добавил, что Украина не имела и не имеет сейчас никаких инструментов для того, чтобы как-то помешать государству-агрессору соорудить или использовать Крымский мост.



Строительство Керченского моста

Эксперт также заявил: "Что будет после открытия Керченского моста? Я могу утверждать, что точно не будет никакой революции".

Что такое "Крымский мост"? Россия строит мост через Керченский пролив, который должен соединить Таманский полуостров (Краснодарский край РФ) с Керченским полуостровом (оккупированный Крым). Его протяженность должна составить 19 километров, следовательно, он будет "самым длинным в России".