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Відкриття Керченського мосту – це іміджевий проект Путіна – експерт

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Відкриття Керченського мосту – це іміджевий проект Путіна – експерт
Відкриття Керченського мосту – це іміджевий проект Путіна – експерт / txapela.ru

Експерт Майдану закордонних справ Андрій Клименко вважає, що відкриття Кримського мосту і та надзвичайна сума, яка була витрачена на цей проект, показує імідж Володимира Путіна.

Таку думку він висловив у прямому ефірі 24 Каналу. 

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За словами експерта, український департамент закордонних справ спочатку вірив у реалізацію проекту мосту, адже Росія була серйозно налаштована. "Росіяни краще відмовляться від хліба з маслом, але міст таки збудують", – сказав Клименко. 

Саме героїзм українських патріотів змусив Путіна витратити близько 15 мільярдів доларів на такий вартісний проект, і ще буде витрачено надзвичайно багато на його утримання,
– розповів експерт.

Андрій Клименко додав, що Україна не мала і не має зараз ніяких інструментів для того, щоб якось завадити спорудженню чи використанню Кримського мосту державі-агресору.

Будівництво Керченського мосту
Будівництво Керченського мосту

Експерт також заявив: "Що буде після відкриття Керченського мосту? Я можу стверджувати, що точно не буде ніякої революції".

Що таке "Кримський міст"? Росія будує міст через Керченську протоку, який повинен з'єднати Таманський півострів (Краснодарський край РФ) із Керченським півостровом (окупований Крим). Його протяжність має скласти 19 кілометрів, відтак, він буде "найдовшим у Росії". 

Теги: Новини Росії Новини політики Новини Криму Володимир Путін Будівництво
Джерело: 24 Канал
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